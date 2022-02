La paix des braves contribue à l’évolution de la foresterie à Mistissini

Le 7 février 2002, le Grand Conseil des Cris du Québec et le gouvernement Landry signaient la paix des braves. Cette entente économique et politique sur les ressources naturelles avait pour but de favoriser une relation de collaboration entre les deux nations pour les 50 prochaines années. Vingt ans plus tard, l’impact de cette entente se fait sentir dans ​​le secteur de la foresterie dans la communauté crie de Mistissini.

Thomas Coon a passé sa vie dans la communauté crie de Mistissini, en bordure du plus grand lac naturel d'eau douce du Québec.

C'est encore possible de boire l'eau au milieu du lac , raconte-t-il en cri, sa langue maternelle.

Thomas Coon, habitant de Mistissini, a vu la nature se transformer autour de sa communauté au cours des sept dernières décennies. Photo : Radio-Canada / Romy Boutin St-Pierre

Aujourd'hui, l’aîné de 74 ans est inquiet des effets des opérations forestières sur ses terres ancestrales.

« Ils coupent beaucoup d'arbres autour du lac. Ce à quoi ça ressemblait autrefois, ce n'est pas comme aujourd'hui. » — Une citation de Thomas Coon, habitant de la communauté crie de Mistissini

Un dialogue avec les entreprises forestières

Chantiers Chibougamau comptait cinq employés à son ouverture en 1961. Ils sont maintenant 1150 à travailler pour cette entreprise forestière. Photo : Radio-Canada / Romy Boutin St-Pierre

L'entreprise Chantiers Chibougamau transforme depuis 60 ans la forêt dans le Nord-du-Québec.

Depuis que le gouvernement du Québec et les Cris ont signé une entente en 2002, les relations entre l'entreprise et les Cris ont changé.

« Avant la paix des braves, on se voyait. Et 20 ans après la signature de la paix des braves, maintenant, on se connaît. » — Une citation de Frédéric Verreault, directeur exécutif au développement corporatif de Chantiers Chibougamau

Frédéric Verreault, directeur exécutif au développement corporatif de Chantiers Chibougamau Photo : Radio-Canada / Romy Boutin St-Pierre

Comme l’indique l’entente de la paix des braves, Chantiers Chibougamau se doit désormais de dialoguer en amont avec les maîtres de trappe responsables d'une parcelle de territoire afin de s'assurer de perturber le moins possible l'écosystème. Parfois, l'accès à un terrain est refusé. D'autres fois, il est autorisé sous certaines conditions.

Des Cris au cœur de l’industrie forestière

L’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec, communément appelée la paix des braves, prévoit également de réserver annuellement 350 000 mètres cubes de bois aux entreprises cries de Eeyou Istchee Baie-James. Ce volume représente près de 2 % de la forêt publique du Québec disponible pour la transformation. Ces travaux sylvicoles non commerciaux représentent en moyenne deux millions de dollars de contrats par année pour les entreprises cries, selon le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

David Neeposh gère sa propre compagnie forestière crie. Pour cet entrepreneur de Mistissini, la paix des braves lui a ouvert les portes du secteur de la foresterie.

Si on n'embarque pas là-dedans, ça va être d'autres Québécois qui vont faire la job et ça va se faire quand même , explique David Neeposh.

David Neeposh est propriétaire de Neeposh Enterprise. Ils sont six Cris à travailler dans cette entreprise forestière. Photo : Radio-Canada / Romy Boutin St-Pierre

Il vend son bois coupé à Chantiers Chibougamau, mais souhaiterait que la communauté crie de Mistissini ait un jour sa propre scierie. Selon lui, les Cris ne sont pas assez conscients de leur pouvoir dans le domaine de la foresterie.

Entre développement et protection du territoire

L'idée d'un développement à grande échelle soulève toutefois de la réticence chez plusieurs Cris. Pour leur grande cheffe, Mandy Gull-Masty, tout est question d’équilibre.

On a des personnes qui sont dans l'industrie forestière. On a aussi des personnes qui n'aiment pas l'industrie forestière. Puis, mon rôle, c'est de trouver une balance entre les deux , expose la grande cheffe.

Mandy Gull-Masty, grande cheffe des Cris du Québec depuis 2021, suit de près les dossiers des aires protégées sur le territoire de la nation crie. Photo : Jared Gull

Pour faire suite à la paix des braves, le protocole d'entente de la Grande Alliance a été signé en février 2020. Ce processus a été proposé par les communautés cries en réponse à la volonté du Québec de construire des routes et des chemins de fer à travers le Nord-du-Québec durant les 30 prochaines années. Présentement à l'étape d'une étude de préfaisabilité, les travaux n'ont pas été entamés.

On est en train de faire des études sur la Grande Alliance, on attend des informations pour voir ce qui va se passer dans ces projets prévus. Mais aussi, on est en train de se parler entre la nation crie pour vraiment se demander qu'est-ce qu'on voit dans le futur des Cris. On est rendu à un moment où on veut vraiment faire des plans qui vont être pas juste pour le développement, mais des plans aussi qui vont protéger notre culture , explique la politicienne crie.

Bien que cette nation n'ait pas toujours le pouvoir légal de refuser l'exploitation des ressources sur son territoire, son approbation est désormais cruciale pour favoriser l'acceptabilité sociale d'un projet qui pourrait avoir des effets sur son territoire, et donc sa culture.