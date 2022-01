Les chantiers des maisons des aînés de la région progressent bien

Selon la Société québécoise infrastructures (SQI), les travaux progressent bien pour la construction dans la région des trois maisons des aînés et alternatives de Roberval, Alma et Chicoutimi.

La Société québécoise infrastructures SQI a publié lundi une mise à jour, photos à l’appui, sur l’avancement des trois chantiers. Ils doivent être livrés cette année.

Les projets des maisons des ainées et alternatives cheminent très bien. Je suis vraiment fière, puisque ce sont des projets essentiels pour nos aînés. C’est 360 places qui seront disponibles d’ici la fin 2022. Ça répond à des besoins de la plus grande importance dans nos municipalités. Ces projets étaient très attendus , a fait savoir la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et députée de Chicoutimi, Andrée Laforest, dans une déclaration transmise à Radio-Canada.

La Société québécoise des infrastructures a publié lundi cette photo de l'avancement des travaux à la Maison des aînés et alternative de Roberval. Photo : Avec l'autorisation de la Société québécoise des infrastructures (SQI)

Les travaux avaient débuté à peu près à la même date l’an dernier du côté de Roberval et de Chicoutimi. Celle de Roberval prend place sur le site de l'ancien immeuble Claire-Fontaine, alors que celle de Chicoutimi est située tout près du Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD de la Colline à Chicoutimi-Nord. Quant à Alma, la Maison des aînés et alternative est en construction là où était auparavant l’Hôtel Môtel des Cascades.

Comme le rappelle la Société québécoise infrastructures SQI , elles visent à offrir des milieux de vie à dimension humaine, conçus pour ressembler davantage à un domicile. Elles seront constituées d’unités de 12 chambres individuelles chacune avec toilette et douche adaptées. Chaque établissement comptera 120 places au total.

Les travaux progressent également bien du côté d'Alma. Photo : Avec l'autorisation de la Société québécoise des infrastructures (SQI)

C’est le Groupe Pomerleau qui est le gérant de construction pour les trois projets du Saguenay-Lac-Saint-Jean.