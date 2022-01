Raids meurtriers au Yémen en riposte à une attaque des rebelles aux Émirats

Après l'attaque de drones inédite ayant pris pour cible lundi une zone industrielle à Abou Dhabi, la coalition sous commandement saoudien dont font partie les Émirats a multiplié depuis lundi soir les raids de représailles sur la capitale du Yémen, contrôlée par les rebelles houthis.

Le nombre de victimes des bombardements est passé à 14 morts et 11 blessés , a indiqué à l'AFP une source médicale à Sanaa, où des habitants dégageaient mardi les gravats dans l'espoir de retrouver des survivants alors que deux bâtiments ont été soufflés par les raids.

Un témoin a dit à l'AFP avoir vu 11 cadavres pendant qu'il était à la recherche de proches et qu'un bulldozer déblayait les lieux. Nous continuons encore de chercher des blessés et des martyrs dans les décombres , a déclaré ce témoin, Akram al-Ahdal.

Les rebelles ont, de leur côté, annoncé la mort du général Abdallah Qassem Al-Jounaid, directeur de la faculté d'aviation et de défense aérienne. Il a été tué avec des membres de sa famille , selon leur agence de presse Saba, qui dénonce un crime odieux commis par l'aviation de l'agresseur [la coalition] qui a visé son domicile lundi soir .

Missiles et drones

La coalition, qui intervient depuis 2015 au Yémen en soutien au gouvernement contre les rebelles qui s'étaient emparés notamment de la capitale Sanaa, en 2014, avait promis dès lundi de riposter à l'attaque terroriste des Houthis contre les Émirats.

Elle a ainsi lancé de nouvelles frappes mardi sur Sanaa, disant viser des camps et des quartiers généraux des Houthis , selon la chaîne de télévision publique saoudienne Al-Ekhbariya.

Les forces de sécurité progouvernementales yéménites montent la garde dans la ville d'Ataq, capitale de la province de Shabwa, au sud-est du pays. Photo : AFP / Saleh Al-Obeidi

Après avoir condamné la veille l'attaque des rebelles houthis contre les Émirats, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, déplore les récentes frappes aériennes à Sanaa [...] qui ont fait de nombreuses victimes civiles , a déclaré mardi son porte-parole, ajoutant qu'il rappelle à toutes les parties leurs obligations [...] à protéger les civils .

Les Houthis ont affirmé lundi sur leur chaîne Al-Massira avoir ciblé des installations et sites émiratis importants et sensibles à l'aide de missiles balistiques et de drones.

À Abou Dhabi, trois camions-citernes ont explosé près des réservoirs de stockage de la compagnie pétrolière d'Abou Dhabi, ce qui a entraîné la mort de deux ressortissants indiens et d'un Pakistanais, selon l'agence officielle émiratie WAM qui a fait état de six blessés.

L'attaque des rebelles a ouvert un nouveau front dans la guerre au Yémen et réduit encore un peu plus les espoirs d'un règlement.

Le conflit a fait, selon l'ONU, 377 000 morts, victimes directes et indirectes d'une guerre qui dure depuis plus de sept ans et a déplacé des millions de personnes dans ce qui était déjà le pays le plus pauvre de la péninsule arabique.

Une jeune Yéménite attend de remplir son bidon d'eau dans un camp de fortune pour personnes déplacées, dans la province de Hajjah (nord), dans un contexte de grave pénurie d'eau. Photo : AFP / Essa Ahmed

Il n'y a pas de fin en vue pour la guerre au Yémen , a déclaré à l'AFP Elisabeth Kendall, chercheuse spécialisée à l'Université britannique d'Oxford.

Au contraire, le conflit s'intensifie et de nouveaux fronts s'ouvrent, à la fois au niveau national et maintenant au niveau régional , observe-t-elle.

Condamnation internationale

L'attaque des rebelles yéménites contre les Émirats a été condamnée à l'étranger, notamment par le Royaume-Uni, la France et l'Union européenne, tandis que les États-Unis ont promis de faire rendre des comptes aux insurgés.

Ces attaques menacent la sécurité des Émirats arabes unis et la stabilité régionale , a déclaré le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian.

Les Émirats ont demandé mardi une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU et une condamnation ferme et sans équivoque de ces attentats terroristes .

L'attaque contre Abou Dhabi fait suite à une recrudescence des combats au Yémen, où la Brigade des Géants, formée par les Émirats arabes unis, a opéré des avancées, chassant les rebelles de la province de Chabwa (sud).

Ce revers a porté un coup à une campagne lancée il y a plusieurs mois par les Houthis pour prendre le contrôle de Marib, chef-lieu de la province voisine et dernier bastion du gouvernement dans le nord du Yémen largement contrôlé par les rebelles.

Au début du mois, les Houthis ont saisi en mer Rouge un bateau battant pavillon des Émirats arabes unis, qui transportait selon eux du matériel militaire, une affirmation contestée par la coalition et Abou Dhabi.

Les 11 membres d'équipage, dont 7 ressortissants indiens, sont toujours retenus en otage.