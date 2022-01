13 km de l’Estriade déneigés pour la marche et le vélo à pneus surdimensionnés

Shefford et Granby s'unissent pour déneiger un tronçon de près de 13 km de l'Estriade pour les marcheurs et les amateurs de vélo à pneus surdimensionnés, ont annoncé les dirigeants des deux villes mardi.

Le tronçon reliera le réservoir Lemieux à Granby et la rue Lequin à Shefford.

Shefford faisait déjà le déneigement d’une partie de la piste cyclable et nous a contactés pour voir si on voulait faire un autre petit bout pour rejoindre la partie déneigée au niveau de Granby, ce qui nous donne un beau terrain de jeu de 13 km , s'est réjouie la mairesse de Granby Julie Bourdon en entrevue à Radio-Canada.

La mairesse espère déjà que cette nouvelle initiative se répétera d'année en année.

L’objectif est de pouvoir utiliser l’Estriade dans les quatre saisons, peu importe que ce soit l’été ou l’hiver. On a déjà l’été près d’un million d’utilisateurs, donc l’objectif est aussi de pouvoir le rendre disponible en saison hivernale , explique-t-elle.

Près de 13 km de sentiers seront déneigés entre Granby et Shefford. Photo : Gracieuseté de la Ville de Granby

« La pandémie nous force à voir autrement et à pousser d’autres initiatives. [...] Granby reste une ville touristique et une ville de vélo. » — Une citation de Julie Bourdon, mairesse de Granby

On a de beaux produits touristiques, et j’invite les gens à venir en profiter dans les prochaines fins de semaine hivernales. D’autres surprises et d’autres initiatives vont avoir lieu aussi à l’extérieur , ajoute-t-elle.

Pas de ski ou de raquette

Le sentier est uniquement aménagé pour le vélo à pneus surdimensionnés et la randonnée. C’est ce qu'il est possible de faire, et c’est vraiment la bonne longueur pour pouvoir faire ces sports-là , explique Mme Bourdon, en ajoutant que de nombreux commerçants granbyens offrent la location de vélos.

La Ville rappelle également qu’il n’est pas permis de promener les animaux domestiques sur le réseau de l’Estriade. Les toilettes et les chalets du réseau demeureront fermés pendant la saison hivernale.

À Shefford, le public pourra se stationner au 499, chemin Saxby Sud ou sur la route 241, en face du Relais des Cheminots. À Granby, les sportifs pourront se garer au Bureau d’accueil touristique situé au 111, rue Denison Est.