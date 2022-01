Une tatoueuse crie espère normaliser l’apprentissage du métier avec des cours

Bobbi Jo Matheson, de la Première Nation Beaver, a appris son métier de tatoueuse en autodidacte, et elle espère permettre aux autres de le découvrir. C’était difficile pour moi [...] et ce projet est né d’un profond respect envers l’industrie.

Elle a fondé l'Alberta College of Body Art – ou collège des arts corporels de l’Alberta – en 2019 dans ce but. Les frais de scolarité du programme de six mois sont de 17 000 $ et les élèves sont admissibles au programme d’aide financière aux étudiants de la province.

Bobbi Jo Matheson, qui est aussi propriétaire du salon de tatouage Cree8iv Ink Body Studio, à Grande Prairie, estime offrir une formation plus complète aux personnes désireuses de se lancer dans ce métier grâce au programme.

On peut obtenir une très courte formation de tatouage de trois à cinq jours ailleurs au Canada, explique-t-elle. Ce ne sont que des cours intensifs de courte durée.

Le programme mis sur pied par l’artiste tatoueuse en 2017 diffère, selon elle, de la voie plus traditionnelle du stage permettant aux gens de commencer dans cette profession. Il est notamment agréé auprès du ministère de l'Enseignement supérieur de l'Alberta par sa filiale des collèges privés d'enseignement professionnel.

Mon [programme] est le seul au pays de niveau postsecondaire , précise Bobbi Jo Matheson.

Une dizaine d’étudiants ont étudié dans cette école située à Grande Prairie. Ils y ont appris l’histoire du tatouage, les différentes techniques d’utilisation de l’équipement ou encore les questions juridiques liées au métier, entre autres sujets.

Les candidats au programme doivent passer un test d'admission, avoir obtenu un diplôme d’études secondaires, être âgés d’au moins 18 ans et soumettre des dessins de leur travail.

S'ils ne savent pas dessiner un bonhomme allumette, nous n’allons probablement pas les accepter, car leurs chances de succès sont minces , précise Bobbi Jo Matheson.

Le fait que l'accent soit mis sur la didactique du tatouage a séduit Cassie Phillips, qui a préféré cette avenue à celle d’un mentorat, car elle estime tirer meilleur parti du programme.

Nous avons énormément appris , témoigne celle qui souhaite, un jour, lancer son propre salon de tatouage.

Bobbi Jo Matheson espère que les programmes comme le sien deviendront la norme à l'avenir.

