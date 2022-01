L’animateur Jean Fontaine démissionne de la radio communautaire Envol 91 FM

Il était au service de ce média depuis octobre 2018 et il y animait l’émission Jean Fontaine, bonjour !. Or, il était absent des ondes depuis plusieurs semaines.

Au cours des 39 derniers mois, j’ai donné une grande partie de mon cœur, de mes énergies et de mon talent à Envol 91 FM. Toujours dans la joie et la bonne humeur , écrit-il dans une publication sur les médias sociaux.

Je suis extrêmement fier de ce que nous avons réussi à accomplir avec notre petite radio au cours des dernières années. Il y a quelque chose de profondément satisfaisant à faire rayonner ce média communautaire, proche des gens, en plein cœur de Saint-Boniface, jour après jour , poursuit-il, se disant fier de son émission et d’avoir réussi à élargir l’auditoire.

M. Fontaine affirme qu’en raison d’un accord de confidentialité, il est dans l’impossibilité de commenter les motifs de son départ.

La communauté secouée

Chroniqueuse et bénévole à Envol 91 FM, l’historienne Jacqueline Blay souligne la contribution de cet animateur phare pour la radio.

Le départ de Jean c’est un peu perdre une pièce maîtresse de l’échiquier d’Envol. Après le décès de Denise Lécuyer, Jean a rallié les troupes , dit-elle

Elle rappelle que M. Fontaine a recruté plusieurs chroniqueurs en plus d’avoir eu un grand rôle dans l’organisation, en septembre, du radiothon Denise-Lécuyer, en plus de l’animer. Ce dernier a permis de récolter un montant de 60 000 $.

Mme Blay affirme qu’elle s’ennuiera du dynamisme de cet ancien animateur de Radio-Canada.

On va s’ennuyer du talent de Jean, c’est certain, son entregent et sa façon de faire les choses. C’est extrêmement important pour une radio de démarrer une journée avec un feu roulant, une émission qui répond aux attentes communautaires , déclare-t-elle.

Jacqueline Blay tient la chronique « Au pays de Riel » à l'antenne d'Envol 91 FM. (archives) Photo : Radio-Canada

Auditrice d’Envol, Denise Perron, de Saint-Pierre-Joly, est devenue une fidèle de ce poste radiophonique grâce aux animations de Jean Fontaine.

On a eu la piqûre d’Envol parce que l’on connaissait Jean. Un matin on a ouvert la radio et on a vu que c’était Jean. C’était très animé et on aimait beaucoup ça , raconte-t-elle.

Mme Perron souligne la proximité de Jean Fontaine avec ses auditeurs, mais également sa façon de rapprocher les communautés francophones qu'elles soient à Winnipeg ou dans le rural.

On pouvait lui envoyer des messages de requête et il était toujours prêt à écouter. Il répondait toujours quand on lui envoyait des textos le matin , explique-t-elle.

À la fin de sa publication sur Facebook, Jean Fontaine indique qu’il trouvera une autre façon de parler à nouveau aux auditeurs.

Contacté par Radio-Canada, Jean Fontaine, comme l'administration d'Envol 91 ont refusé de commenter les détails et les raisons de cette démission.

Réaction à la radio

Par un message sur les médias sociaux, Envol 91 FM a réagi à cette démission. La radio souligne les réalisations de Jean Fontaine pour le média communautaire.

Dans les trois dernières années, Jean a assuré la visibilité de notre radio communautaire en bâtissant des relations enrichissantes et du contenu de qualité et exclusif, en faisant rayonner notre francophonie à travers ses chroniques , est-il écrit.

La radio a tenu à le remercier pour son travail acharné et sa contribution .

Avec des informations de Julien Sahuquillo