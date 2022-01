L’Université Laurentienne conteste le mandat de comparution de l’Assemblée législative

Ces documents comprennent notamment des correspondances entre l’Université Laurentienne et ses avocats, protégés par le privilège du secret professionnel.

L’Assemblée législative de l’Ontario a pris la mesure rarement employée d’émettre un mandat de comparution, après que l’Université Laurentienne ait refusé de soumettre ces documents à la vérificatrice générale, Bonnie Lysyk, qui mène une enquête sur les finances de l’établissement.

Mardi en cour, l’Université Laurentienne, par l’entremise de ses avocats, a défendu ses arguments devant le juge en chef Geoffrey Morawetz. L’établissement postsecondaire remet en question la validité du mandat de comparution pour trois raisons principales.

Ses avocats, qui soulignent que l’Université Laurentienne n’est pas une entité gouvernementale, estiment que le privilège parlementaire de l’Assemblée législative ne lui permet pas d’obliger à une personne ou une entité qui ne fait pas partie du gouvernement de lui soumettre des documents privilégiés.

Ils avancent aussi que le privilège parlementaire de l’Assemblée législative ne lui permet pas d’obliger la soumission de documents ou d’informations dont une loi fédérale, ou une ordonnance du tribunal, empêche la divulgation.

L’Université Laurentienne s’est placée sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) — une loi fédérale — en février 2021, et le juge Morawetz a, peu après, ordonné que les documents liés au processus d’insolvabilité soient gardés confidentiels.

La vérificatrice générale de l'Ontario, Bonnie Lysyk. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Les avocats de l’Université Laurentienne argumentent aussi que l’Assemblée législative de l’Ontario a restreint ses privilèges en demandant, en avril 2021, à la vérificatrice générale de l’Ontario, d'enquêter sur les finances de l’établissement.

Pendant que la Cour se penche sur ces questions, estime l’avocat de l’Université Laurentienne, Brian Gover, la suspension du mandat de comparution est nécessaire étant donné l’échéance du 1er février .

Le refus de se soumettre à un mandat de comparution de l’Assemblée législative de l’Ontario peut être passible d’une peine d’emprisonnement.

Me Gover a rappelé que l’Université Laurentienne veut bien soumettre tous les documents sollicités qui datent d’avant mars 2020 et même ceux qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat, ainsi que certains documents datant d’après mars 2020, mais rien qui est lié au processus d’insolvabilité de l’Université Laurentienne.

La seule raison pour laquelle la vérificatrice générale, et par extension, le comité permanent des comptes publics, serait intéressé à obtenir ces documents [liés à l’insolvabilité], est qu’il veut scruter la décision d’initier la procédure de la LACC, [voir] si l’Université est réellement insolvable et si les mesures prises dans le cadre de cette procédure sont légitimes , a indiqué Me Gover.

« Ce n’est pas l’Université Laurentienne qui demande à la Cour de s’ingérer dans une procédure de l’Assemblée [législative], c’est plutôt l’Assemblée qui cherche à s’ingérer dans une procédure judiciaire qui suit son cours. [...] Je dis, respectueusement, qu’à un certain point, la Cour doit défendre l’intégrité de ses procédures contre toute ingérence externe. » — Une citation de Brian Gover, avocat de l’Université Laurentienne

L’avocat Fredrick Schumann, qui représente également l’Université Laurentienne, a affirmé que l’Université Laurentienne subirait des dommages irréparables si elle est contrainte de soumettre les documents privilégiés à l’Assemblée législative.

Le Comité [permanent des comptes publics] indique qu’il ne rendra pas publics ces documents, mais cette déclaration n’a aucune portée légale. Rien n’empêche le Comité de changer d’avis [....]. De plus, cette déclaration signifie simplement que le Comité ne publiera pas ces documents, mais elle ne signifie pas qu’il n’y fera pas référence dans ses débats publics, elle ne signifie pas qu’il ne les fournira pas aux médias .

« [Le Comité] indique que rendre les documents publics serait une infraction au privilège du secret professionnel, mais qui punirait cette infraction ? Évidemment, ce serait l’Assemblée [législative], mais les dommages à la Laurentienne seraient déjà faits, qu’il y ait une punition ou pas. » — Une citation de Frederick Schumann, avocat de l’Université Laurentienne

La semaine dernière, la Cour supérieure de justicea débouté la vérificatrice générale, Bonnie Lysyk, qui tentait d’avoir directement accès aux documents privilégiés. Le juge Morawetz a statué que la Loi sur le vérificateur général ne lui en donnait pas l’autorité.

Bonnie Lysyk compte tout de même faire appel de la décision.

La restructuration de l’Université Laurentienne se poursuit au moins jusqu’au 31 janvier.

