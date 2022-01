20 % de vols en moins à WestJet en février

WestJet avait déjà annulé 15 % de ses vols en janvier. Les compressions annoncées mardi s'ajoutent à celle-ci.

Nous continuons de gérer les imprévus causés par le variant Omicron sur nos équipes et l’impact des barrières administratives actuelles entourant les voyages internationaux , explique le président-directeur général PDG intérimaire de WestJet, Harry Taylor, dans un communiqué. Nous voulons minimiser les perturbations pour nos voyageurs.

Les voyageurs qui détiennent des billets d’avion avec WestJet en février devraient recevoir un courriel dans les prochains jours si leur itinéraire subit des changements, indique le communiqué.

WestJet rappelle que des mesures plus flexibles sont toujours en place pour les changements et les annulations de vols et maintient sa politique de remboursement.

Lundi, la compagnie aérienne s’est jointe à Air Canada et l'aéroport Pearson de Toronto pour demander au gouvernement fédéral d’éliminer les tests de dépistage exigés à l’arrivée pour les voyageurs vaccinés.

WestJet, Air Canada et l'aéroport estiment que ces tests n’utilisent pas les ressources de façon optimale et citent l'exemple d'autres pays qui n’exigent pas ce type de tests.