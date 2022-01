Les hospitalisations liées à la COVID-19 en légère hausse sur la Côte-Nord

Neuf éclosions sont en cours dans les différents établissements du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la Côte-Nord. Une des plus récentes éclosions implique le département jumelé des unités de courte durée gériatrique et de réadaptation fonctionnelle intensive. Plus d’une dizaine de patients et de membres du personnel soignant sont actuellement infectés.

À l’échelle régionale, 71 nouvelles infections au virus de SARS-CoV-2 s’ajoutent au bilan quotidien du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la Côte-Nord.

La moitié d’entre elles sont recensées dans le réseau local de services RLS de Sept-Îles, avec 36 nouveaux cas.

La Côte-Nord enregistre maintenant 572 cas actifs. Depuis le début de la pandémie, 3 031 cas y ont été recensés.

Par contre, depuis janvier, le nombre de cas recensé n'est plus représentatif de la situation, puisque l'accès aux centres de dépistage n'est accessible qu'aux groupes jugés prioritaires.

Nouveau sommet d’hospitalisations au Québec

Les centres hospitaliers du Québec comptent actuellement 3 417 patients soignés pour la COVID-19, un sommet depuis le début de la pandémie.

Le portrait est similaire du côté des soins intensifs, où 289 personnes se battent actuellement pour leur vie. Un nombre inédit depuis le début de la pandémie.

89 personnes ont par ailleurs perdu la vie depuis hier, suite aux complications causées par la COVID-19.