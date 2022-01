Services ambulanciers : Dessercom en campagne contre la violence

Dans le cadre de cette campagne, des affiches rappelleront que les gestes violents seront rapportés aux policiers et pourront mener à des poursuites judiciaires.

C'est faux de prétendre que ça fait partie du travail des paramédicaux ou des autres travailleurs de la santé et qu'il faut endurer ça, a lancé en entrevue, mardi, Francis Brisebois, coordonnateur aux communications et aux relations gouvernementales chez Dessercom.

L'entreprise Dessercom pourra notamment avoir recours à des contentions appelées XDCuff, au lieu des menottes des policiers, lorsqu'un patient est particulièrement agité.

Ailleurs au Canada, d'autres entreprises ambulancières ont lancé une campagne similaire, note M. Brisebois.

Il a relaté quelques exemples où des paramédicaux ont été poussés au sol, se sont fait cracher au visage. L'an passé, une femme paramédicale a été frappée, a perdu conscience et le patient a pris la fuite en ambulance.

Des gens s'énervent aussi parce qu'ils trouvent que les paramédicaux leur posent trop de questions et leur ordonnent de les transporter à l'hôpital tout de suite. Des femmes paramédicales ont aussi droit à des propos misogynes ou à des commentaires douteux sur leur capacité physique à faire leur travail.

M. Brisebois n'a pas pu dire si ce genre de comportements est en croissance, dans le contexte de la pandémie ou à cause de l'opposition aux mesures sanitaires.

On n'a pas réussi à quantifier de manière rigoureuse cette donnée-là. Donc, on ne peut pas confirmer ou infirmer que c'est pire. Par contre, nos équipes sur le terrain observent qu'il y a beaucoup plus de demandes pour la santé mentale. Les besoins sont un peu différents avec la pandémie , concède M. Brisebois.

Dessercom dessert plusieurs municipalités, dont Québec, Lévis, Action Vale, Rawdon, Coaticook, Drummondville, Plessisville, Rouyn-Noranda, Saint-Hyacinthe, Lac-Mégantic et Amos.