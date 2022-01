La COVID-19 fait deux morts de plus en Outaouais

Selon les données de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), 241 personnes ont été victimes du coronavirus jusqu’ici, dans la région.

En revanche, le nombre d’hospitalisations est à la baisse, mardi. Désormais, 130 personnes sont hospitalisées en raison de la COVID, contre 145, lundi, dont six personnes qui se trouvent aux soins intensifs.

L’Institut national de santé publique du Québec INSPQ recense 156 nouvelles infections et 1590 cas actifs sur le territoire.

Depuis février 2020, 31 255 personnes ont contracté le virus en Outaouais, selon les données rapportées par les autorités de santé publique.

À l'échelle de la province, le Québec rapporte 36 nouvelles hospitalisations et déplore 89 décès, mardi.

Un patient de moins de 20 ans aux soins intensifs à Ottawa

De l’autre côté de la rivière des Outaouais, Santé publique Ottawa (SPO) indique que 72 de ses résidents sont hospitalisés en lien avec la COVID, soit sept de plus que lundi. De ce total, huit sont soignés aux soins intensifs, dont une personne de moins de 20 ans.

Le nombre de décès reste stable, avec 649 victimes de la COVID jusqu’ici.

Santé publique Ottawa SPO ajoute 325 nouvelles infections au nombre des cas recensés depuis près de deux ans, et 4587 cas actifs sur son territoire.

Il y a actuellement 155 éclosions dans des établissements de soins de la santé de la capitale fédérale, dont 64 dans des foyers de soins de longue durée et des maisons de retraite.

Le personnel de l'Hôpital de Cornwall touché

Alors que le Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO) prendre le temps de procéder à une mise à jour ses données, dans l’est ontarien, l’Hôpital communautaire de Cornwall (HCC) indique qu’il abrite actuellement 45 personnes ayant la COVID-19, tandis que près de la moitié de l’Unité de soins aux patients en phase critique de l’établissement est occupée par des patients atteints du coronavirus.

Il s’agit du plus grand nombre de patients atteints de la maladie ayant été admis à l’Hôpital communautaire de Cornwall HCC . Les personnes non vaccinées continuent de souffrir des formes les plus graves de la maladie , explique le Hôpital communautaire de Cornwall HCC dans un communiqué de presse diffusé mardi.

Le variant touche également le personnel soignant, précise le Hôpital communautaire de Cornwall HCC qui recense, en date du 17 janvier, 33 membres du personnel obligés de rester à la maison, car atteints de la COVID-19.

À travers tout l'Ontario, la province recense 38 morts supplémentaires et un nouveau sommet d’hospitalisations, mardi.