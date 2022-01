COVID-19 : « On est encore dans la tempête dans nos hôpitaux », dit Dubé

Le sommet des cas d’infection à la COVID-19 au Québec serait passé, mais non celui des hospitalisations, selon les autorités de santé publique.

Le directeur national de santé publique par intérim, le Dr Luc Boileau, a affirmé mardi en point de presse que, selon toute vraisemblance, le pic d'infections de cette vague Omicron dans la province serait derrière nous.

Toutefois, les hospitalisations dues à la COVID-19 continuent d'augmenter dans les hôpitaux de la province, bien que le rythme d'augmentation ait diminué, a précisé le ministre de la Santé Christian Dubé.

Rappelons que le Québec a recensé mardi 36 hospitalisations de plus et 89 décès supplémentaires liés à la COVID-19.

Le ministre Dubé fait le point sur la pandémie de COVID-19. Il est accompagné du directeur national de santé publique par intérim, le Dr Luc Boileau, et de la sous-ministre adjointe à la Direction générale des affaires universitaires, médicales, infirmières, et pharmaceutiques, la Dre Lucie Opatrny.

Par ailleurs, le Québec recevra 6300 traitements de Paxlovid en janvier; d’autres lots de ce médicament anti-COVID sont attendus en février et en mars, indique le gouvernement.

Rappelons qu'hier, Santé Canada a approuvé l'utilisation du Paxlovid, un traitement anti-COVID de Pfizer qui permettra à certaines personnes infectées de se soigner à la maison et ainsi éviter d'être hospitalisées. Plus de 30 000 traitements ont déjà été reçus au pays, et 120 000 autres arriveront d'ici la fin mars.

