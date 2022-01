Windsor-Essex déplore neuf décès de plus mardi

Un homme et une femme dans la soixantaine, deux hommes et une femme septuagénaires, deux hommes octogénaires et un homme et une femme nonagénaires issus de la communauté ont perdu la vie. L'agence sanitaire ne donne pas plus de détails à leur sujet.

Au total, 519 personnes atteintes de la COVID-19 sont mortes dans la région depuis le début de la pandémie.

Les hospitalisations toujours en hausse

Le bureau de santé indique par ailleurs que 140 personnes sont désormais à l'hôpital et 20 patients sont aux soins intensifs, des données en hausse par rapport à la veille.

À l'Hôpital régional de Windsor, sur 106 patients dans les unités soignées pour la COVID-19, 13 sont aux soins intensifs. Sur ce nombre, 11 sont partiellement vaccinés ou non vaccinés.

Les autorités sanitaires enregistrent 202 nouvelles infections, un bilan en deçà de la réalité en raison des changements apportés au dépistage dans la province.

En matière de vaccination, 79,6 % des résidents de cinq ans et plus sont entièrement vaccinés sur le territoire.

Ailleurs dans le Sud-Ouest

Sarnia-Lambton déplore aussi trois nouveaux décès liés à la COVID-19, ce qui porte le nombre de morts à 99 dans la région.

Selon le site de l'hôpital Bluewater Health de Sarnia, 59 malades étaient hospitalisés dans ses locaux mardi, 10 étaient aux soins intensifs.

Au total, 77 % des résidents de cinq ans et plus sont entièrement vaccinés.

Dans Chatham-Kent, un 36e résident atteint de la COVID-19 a perdu la vie. Deux patients ont par ailleurs quitté l'hôpital, il en reste 18.

Côté vaccination, 77,7 % des résidents de cinq ans et plus ont reçu deux doses de vaccin.