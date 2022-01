« Payez ce que vous voulez », faire du caritatif autrement

Devant la boutique Good Neighbour, quelques clients fouillent le présentoir à vêtements. Rien ne distingue ce commerce au centre-ville de Calgary des autres, à part qu’aucune étiquette de prix n’est attachée aux articles. La raison est simple : ici, c’est le client qui fixe le prix. Un concept qui séduit de plus en plus les organismes à but non lucratif.