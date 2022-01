Le milieu artistique sous le choc après la mort de Karim Ouellet

Karim aura laissé sa marque dans nos cœurs pour toujours et nous continuerons de célébrer sa vie, son talent et son héritage , a indiqué sa sœur, la rappeuse Sarahmée, dans un message publié sur Facebook.

L'hommage de Webster

On est tous choqués par la nouvelle , a réagi, lors de l’émission Tout un matin, le rappeur Webster. Les deux hommes ont collaboré ensemble notamment par l'intermédiaire du groupe Limoilou Starz, cofondé par le pionnier du hip-hop québécois Webster.

« Pour moi, Karim était un génie dans sa manière d’aborder la musique. [C’] était un bon musicien, un bon parolier, quelqu’un qui a fait vibrer le Québec pendant plusieurs années. » — Une citation de Webster, rappeur

Louant la créativité de Karim Ouellet, Webster a rappelé que l’artiste était issu de la communauté hip-hop de Québec. J’ai toujours dit qu’il avait ce talent-là en musique parce qu’il venait du rap justement.

C’est quelqu’un qui avait beaucoup de générosité dans sa musique, et qui le faisait bien, a-t-il ajouté. C’était quelqu’un de drôle et qui avait beaucoup d’esprit.

Un artiste d’une grande sensibilité

Philippe Fehmiu, animateur sur ICI Musique, était un ami de Karim Ouellet. C’est avec une grande émotion qu’il s’est exprimé mardi matin sur ICI RDI.

« Ça chavire toutes les émotions. Mourir dans la trentaine, c’est difficile à accepter. » — Une citation de Philippe Fehmiu

Il a loué un artiste immensément talentueux et très habile de sa plume , mêlant le rap, la soul et la pop dans sa musique. Quand tu entends deux mesures de Karim Ouellet, très rapidement, tu sais que c’est du Karim Ouellet.

Philippe Fehmiu se souvient aussi d’un artiste d’une grande sensibilité, qui s’était notamment confié sur ses défis de vie et ses vulnérabilités .

Quand Karim s’ouvrait pour mettre des mots sur ses émotions, c’est quelqu’un qui vivait des torrents d'émotions. Et ça nous amenait à arrêter le temps et à vivre des moments plus grands que nous.

Stéfane Campbell, de l'étiquette de disques Coyote Records, a bien connu Karim Ouellet, car il a été son attaché de presse, comme il l’a expliqué en entrevue à ICI RDI.

Malgré les tragédies qui pouvaient l’habiter, que l’on connaissait ou non, il y avait toujours quelque chose de réconfortant et d’agréable à le croiser. Il y avait une énergie qui était juste agréable à avoir autour de soi quand Karim Ouellet était dans la salle.

Un grand don

En entrevue à l'émission Première heure, la chanteuse Marieme a évoqué l'héritage sénégalais que les deux artistes partageaient.

Je pense qu’il a marqué la pop québécoise avec son talent, sa poésie, sa musique, avec ce qu’il était. Effectivement, c’est quelqu’un qui a gravité dans différents cercles, donc il amenait sa touche un peu partout où il allait.

De son côté, Monique Giroux, animatrice sur ICI Musique, a confié sa tristesse infinie et s’est dite consternée d’apprendre la disparition de Karim Ouellet, en entrevue avec Radio-Canada.

Elle se rappelle de son sourire et de l’originalité avec laquelle il a renouvelé la chanson .

« Il avait son propre son et un grand don pour la mélodie accrocheuse. Cette façon qu’il avait, un peu comme Stromae, d’aborder des sujets sérieux, voire tristes, sur des musiques joyeuses, voire sautillantes, ce n’est pas donné à tout le monde. » — Une citation de Monique Giroux, animatrice sur ICI Musique

De multiples réactions sur les réseaux sociaux

D’autres artistes ont exprimé leur tristesse sur les réseaux sociaux. Toi, grand gaillard au sourire timide et au regard intelligent, il me semble qu’il te restait tellement à dire, tellement à faire. Tes mélodies fédératrices et tes mots si justes, sache qu’on va les chanter encore longtemps l’ami , a écrit l’auteur-compositeur-interprète Vincent Vallières.

Également auteur-compositeur-interprète, Émile Bilodeau a vanté un artiste extraordinaire et un homme extraordinairement gentil avec les autres .

La puissante et féroce douceur de tes chansons résonnera ce matin dans l’appart où je suis à Mtl. Je suis sans mots comme nous tous , a ajouté l’animateur Pierre-Yves Lord.

Quant à l’animateur et musicien Sébastien Diaz, il a déploré la perte d’ un garçon d'une immense gentillesse, discret, très mystérieux, au talent immense .

Karim Ouellet, merci pour tous les beaux moments en tournage au fil des années, autant en région que dans mes studios ou chez toi à Québec. Un garçon d'une immense gentillesse, discret, très mystérieux, au talent immense.

Grande grande perte ce matin.

— Sébastien Diaz (@DiazSebastien) January 18, 2022

