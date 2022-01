COVID-19 : 38 morts et un autre sommet d’hospitalisations en Ontario

La province recense 4183 hospitalisations mardi, soit 296 de plus que la veille (à noter que ce ne sont pas tous les hôpitaux qui compilent des données le week-end à temps pour le bilan de lundi matin).

À titre de comparaison, il y avait 3220 hospitalisations il y a une semaine.

Selon la ministre de la Santé Christine Elliott, 53,5 % des patients infectés actuellement hospitalisés ont été admis à l'hôpital à cause de la COVID-19. Les autres ont été diagnostiqués par la suite.

Il y a 2 patients de plus que la veille aux soins intensifs, pour un total de 580 (82,1 % de ces patients y ont été admis à cause de complications liées à la COVID; les autres ont été diagnostiqués plus tard).

La ministre Elliott précise que 199 des 580 patients aux soins intensifs étaient pleinement vaccinés, montrant que les non-vaccinés sont toujours les plus touchés.

Le retour en classe est retardé pour une deuxième journée de suite dans le Sud de l'Ontario à cause du déneigement lié à la tempête de lundi.

Décès

La santé publique déplore 38 morts de plus, y compris un décès survenu il y a plus d'un mois qui est ajouté au bilan à la suite du nettoyage de données.

Infections

Il y a 7086 nouveaux cas confirmés de COVID-19. Toutefois, il s'agit d'une sous-estimation du véritable nombre d'infections, indiquent les autorités, à cause de l'accès limité aux tests de dépistage PCR.

Dépistage

Seulement 31 355 tests PCR ont été effectués au cours des dernières 24 heures. Le taux de positivité est de 24,5 %.

Foyers pour aînés

Il y a 3 décès et 190 infections de plus dans les centres de soins de longue durée, en plus de 36 nouveaux cas touchant le personnel.

Le nombre d'éclosions dans les foyers pour aînés grimpe à 350 (+4).

À l'heure actuelle, 55,9 % des centres de soins de longue durée font face à une éclosion.

Vaccination

Un peu plus de 39 400 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées lundi, y compris près de 32 200 doses de rappel.

Nombre de centres d'immunisation étaient toutefois fermés dans le Sud de l'Ontario à cause de la tempête de neige qui a frappé le secteur.

Présentement, 88,7 % des Ontariens de 12 ans et plus ont reçu au moins deux doses. Chez les enfants, 50,1 % des 5 à 11 ans ont eu au moins une dose et 7,1 %, deux doses.

Depuis le début de la pandémie, l'Ontario a recensé 963 693 cas de COVID-19 et 10 666 décès.