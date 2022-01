Raynelle Wilson : « la bonne personne, une femme qualifiée », selon Paul Merriman

Depuis sa nomination la semaine dernière au nouveau poste de vice-présidente des initiatives d’entreprise, Raynelle Wilson est sévèrement critiquée par l’opposition. Le Nouveau Parti démocratique et la Fédération des travailleurs de la Saskatchewan allèguent qu’elle n’est pas qualifiée pour ce rôle, et qu’elle a été nommée pour des raisons partisanes.

Malgré le fait qu'elle elle a été fonctionnaire et cadre politique pendant plusieurs années, Raynelle Wilson n’a jamais travaillé dans le domaine de la santé. Elle a été candidate du Parti saskatchewanais lors des élections provinciales en 2007.

L’Autorité de la santé de la Saskatchewan a confirmé l’embauche de Raynelle Wilson comme vice-présidente du soutien aux entreprises pour un emploi de six mois. Photo : LinkedIn

Questionné sur le fait que cette nomination avait pour but d’étendre l’influence de son parti dans la Autorité de la santé de la Saskatchewan SHA , le ministre de la Santé a répondu que ce n’était pas le cas.

Paul Merriman plaide au contraire qu’ il s'agit de mettre la bonne personne, une femme qualifiée, au bon poste pour une période temporaire .

Il ajoute que les défis particuliers auxquels fait face la Autorité de la santé de la Saskatchewan SHA présentement, dont les séquelles causées par la 4e vague de la COVID-19, l'ont poussé à nommer Mme Wilson à ce poste.

« Nous voulons nous assurer que nous avons les bonnes personnes aux bons postes. » — Une citation de Paul Merriman, ministre de la Santé de la Saskatchewan

Liste des postes que Raynelle Wilson a obtenus grâce à une nomination du gouvernement provincial : Présidente-directrice générale de la Société du logement de la Saskatchewan

Sous-ministre adjointe au Logement et aux Services aux personnes handicapées au ministère des Services sociaux

Sous-ministre adjointe au ministère des Finances et présidente de la Commission de la fonction publique.

Selon les informations partagées avec les employés de la Autorité de la santé de la Saskatchewan SHA , Raynelle Wilson sera responsable pendant les six prochains mois de renforcer la collaboration entre la Autorité de la santé de la Saskatchewan SHA , le ministère de la Santé et d'autres partenaires clés dans le but de réaliser des initiatives d'entreprise prioritaires .

Selon des sources du StarPhoenix de Saskatoon, la nomination de Raynelle Wilson était un des facteurs qui ont poussé l’ancien directeur général de la Autorité de la santé de la Saskatchewan SHA Scott Livingstone à démissionner.