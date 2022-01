La croissance de la population stagne à Winnipeg, selon Statistique Canada

En 2021, la population totale dans la région de Winnipeg était estimée à 852 778 personnes.

Ce ralentissement de la croissance a été observé avant le début de la pandémie, contrairement aux autres métropoles canadiennes, telles Toronto, Montréal et Vancouver.

Ces dernières ont connu une baisse de leur croissance au cours de la dernière année.

La croissance démographique a stagné pour 2020-2021

Du 1er juillet 2020 au 1er juillet 2021, la population de Winnipeg et des municipalités environnantes a augmenté de 1567 personnes, ce qui représente une croissance de 0,2 %.

La population a légèrement diminué à Winnipeg. La population y était de 757 854 personnes, au 1er juillet 2021, soit une baisse de 354 personnes comparativement à l’année précédente.

En 2016-2017, la région avait connu une hausse de 2 % de sa population. Depuis, la croissance se fait moins rapide.

Un ralentissement difficile à expliquer, selon les experts

Le politologue de l’Université de l’Alberta et ancien Winnipégois, Jared Wesley, n’arrive pas à expliquer cette tendance.

Je ne pense à aucun événement ou politique publique qui pourrait l’expliquer directement. Les gens semblent vouloir quitter Winnipeg, simplement.

Selon Statistique Canada, 7466 personnes ont quitté la région de Winnipeg vers d’autres provinces, du 1er juillet 2020 au 1er juillet 2021.

Selon l’économiste Philippe Cyrenne de l’Université de Winnipeg, l'afflux de personnes ayant immigrées de l’international [dans la métropole] a presque été annulé par l’émigration interne .

Winnipeg est peut-être le premier arrêt des immigrants, mais ils peuvent ensuite quitter la région vers d’autres villes plus intéressantes [...] La réunification familiale pourrait encourager les personnes immigrantes à rester. Ceux qui sont venus pour travailler sont plus susceptibles de changer d’endroit.

Quitter vers d'autres emplois

La possibilité d'emploi est la cause principale de départ de Winnipeg vers d'autres provinces.

La province affirme qu'il s'agit d’un frein pour l’économie.

Sans croissance démographique, et avec le vieillissement de la population, il y a moins de Manitobains en âge de travailler , a déclaré le ministère des Finances du Manitoba.

Une tendance appelée à être renversée

L’économiste urbain, Tyler Markowksy, s’attend à un retour à une croissance plus importante après la pandémie.

Le maire de Winnipeg, Brian Bowman, est du même avis. Il s’attend à ce que la population dépasse un jour 1 million d’habitants.

Winnipeg devra toutefois être plus attirante pour les gens qui souhaitent vivre en ville et ne pas voyager trop longtemps entre leur domicile et leur travail, selon Jared Wesley.

Une mise à jour des données de Statistique Canada est prévue le 9 février 2021.

Avec des informations de Bartley Kives