3 nouveaux bureaux gouvernementaux pour mieux servir les Afro-Néo-Écossais

Le gouvernement a annoncé de nouveaux bureaux régionaux pour Digby, New Glasgow et la région de Preston. Ils s'ajoutent aux bureaux qui existent déjà à Yarmouth, Sydney et Truro.

Dwayne Provo dit que moins les gens auront a voyagé pour ce rendre a ses bureaux plus les services et le personnel seront facile d’accès.

Quiconque s'est rendu dans certaines de nos zones rurales et a eu des conversations dans nos communautés historiques sait que le besoin est là depuis toujours , dit le sous-ministre.

Je pense que c'est un très grand pas pour nos communautés noires de la province.

Six personnes seront embauchées pour combler les nouvaux postes.

Ces bureaux seront une présence gouvernementale plus près des communautés noires et selon Dwayne Provo, ça risque d’améliorer la communication dans les deux sens.

Non seulement cela nous permet de fournir des informations aux membres de notre communauté, mais cela permet à la communauté de fournir des commentaires sur les décisions politiques qui peuvent être prises au sein des ministères.

Les offres d'emploi seront bientôt affichées sur le site internet du gouvernement de la Nouvelle-Écosse et les bureaux devraient ouvrir dans les prochaines semaines.