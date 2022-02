L’évolution du chant en huit tableaux, selon Yanik Giroux

Le professeur de chant et directeur artistique du Chant'Ouest, Yanik Giroux, illustre l'évolution du chant dans une performance éclair en huit tableaux faisant appel à la voix et au souffle.

Il a puisé dans son domaine d’expertise pour représenter le chant de manière originale.

Mon travail, c’est souvent un travail de recherche. Alors, j’explore la voix et comment l’utiliser, donc je voulais faire quelque chose en lien avec ça. Je savais que la performance éclair [de L’atelier culturel] c’est souvent des projets "out of the box" et je voulais pousser l'enveloppe un peu , dit Yanik Giroux.

Originaire de Drummondville au Québec, Yanik Giroux est en contact avec la musique dès l’enfance. Il suit ses premiers cours de piano à 9 ans. À l’école secondaire, il fait partie de tous les concerts avec le groupe de jazz de son école.

Cet amour pour la musique l’a amené à se lancer en chant au collège et plus tard, à l’Université de Montréal et au Conservatoire d’art dramatique.

En 1999, Yanik se dirige vers la côte ouest pour réaliser son rêve de faire de la comédie musicale. Il étudie au Canadian College of Performing Arts à Victoria. Il vit ensuite son rêve sur l'île de Vancouver.

Aujourd’hui, il donne au suivant. Il a ouvert son studio à Victoria où il se concentre sur la formation en chant pour la comédie musicale et la musique populaire.

Je suis un fier papa , dit-il en riant.

Pour sa performance éclair, Yanik a choisi d’explorer l’évolution du chant. Il l’a découpé en huit étapes chronologiques organisées en huit tableaux. Du premier souffle jusqu’à la chanson populaire d'aujourd'hui.

Pour représenter concrètement ses idées, il a contacté sa bonne amie, la danseuse et chorégraphe Nicole McSkimming.

Yanik Giroux et Nicole McSkimming s’unissent pour cette performance éclair. Photo : Radio-Canada / Pierre Beaudoin