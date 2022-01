Un nouveau centre de recherche en économie verte à Baie-Comeau

Le Centre d'Innovation, d'Industrialisation et d'Inclusion en Énergies alternatives et Métallurgie verte va notamment accompagner des entreprises pour rendre leur procédé industriel plus vert .

Le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny, estime que le Centre d’innovation permettra d’attirer de nouveaux talents et des investissements dans la région, en plus de promouvoir le développement durable. D'appuyer des PME qui choisissent d'éliminer complètement l'énergie fossile pour la remplacer par de l'électricité. On l'a fait en accompagnant Lefebvre Industri-Al. Maintenant, Lefebvre Industri-Al est accompagné par ce centre de recherche innovation , a -t-il expliqué lors de la séance du conseil municipal de Baie-Comeau.

Dans un communiqué, plusieurs acteurs du milieu économique et politique ont par ailleurs mentionné que la création de ce Centre d’innovation permet de répondre à plusieurs besoins nommés par des entreprises.