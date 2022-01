Toronto rouvre ses centres de vaccination après la tempête

Mardi matin, le maire John Tory a confirmé sur Twitter que les cinq centres d'immunisation municipaux seraient ouverts.

Quelque 5000 personnes doivent s'y faire vacciner durant la journée.

Des rendez-vous sont toujours disponibles dans les centres de vaccination pour les prochains jours, ajoute la Ville. Les résidents peuvent réserver une place grâce au portail provincial  (Nouvelle fenêtre) .

Il est aussi possible de se faire vacciner dans de nombreuses pharmacies et dans certains cabinets de médecins.

La santé publique incite les résidents à recevoir leur dose de rappel, et leurs première et deuxième doses si ce n'est pas déjà fait, le plus rapidement possible pour éviter complications et hospitalisation s'ils sont infectés, face à la propagation fulgurante du variant Omicron.