Une récompense en café pour un parcours de 5 à 20 km

Cette entreprise voulait briser la tendance du mois de janvier, qui est généralement plus morose et froid. De plus, le début de l'année s'inscrit de nouveau sous le signe des restrictions sanitaires.

Le copropriétaire, Marc-Antoine Crépeau souhaitait trouver une façon originale de contribuer au bien-être des gens. L’initiative a pris fin samedi dernier.

On s’est inspiré de l'initiative de l’entreprise Bar à vin à Montréal. On leur a demandé la permission de faire une activité similaire , signale Marc-André Crépeau.

« Nous avons aimé l'engouement et l'effet rassembleur d’une cause très noble. On pense recommencer l’expérience. » — Une citation de Marc-Antoine Crépeau, Café Hubert Saint-Jean

Les coureurs et marcheurs devaient fournir une preuve de leur parcours pour démontrer qu'ils avaient bel et bien effectué l'exercice afin de recevoir leur récompense.

Marc-Antoine Crépeau mentionne que l'initiative a été bien accueillie. Il précise par ailleurs que que le sport et l'activité physique ont toujours été au cœur de sa vie.