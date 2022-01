Une récompense en café pour un parcours de 5 à 20 km

Cette entreprise voulait briser la tendance du mois de janvier qui est généralement un temps plus morose où il faut combiner le manque de clarté et le froid aux mesures sanitaires restrictives.

Le copropriétaire, Marc-Antoine Crépeau souhaitait contribuer au bien-être des gens. L’initiative a pris fin samedi dernier.

On s’est inspiré de l'initiative de l’entreprise Bar à vin à Montréal. On leur a demandé la permission de faire une activité similaire , signale Marc-André Crépeau.

Il signale que le sport et l'activité physique ont toujours été au cœur de sa vie.

Les coureurs et marcheurs devaient fournir une preuve de leur parcours pour démontrer l’exercice.

« Nous avons aimé l'engouement et l'effet rassembleur d’une cause très noble. On pense recommencer l’expérience. »