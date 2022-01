Val-d’Or veut faciliter l’accès à ses lacs pour les plaisanciers

Un règlement d’emprunt a été adopté lundi soir prévoyant des travaux de 575 000 $ sur la descente de bateau du chemin Harricana, à Sullivan. Des interventions sont aussi prévues au pont Champagne de Vassan et dans le secteur de la rue Élizabeth, pour faciliter les manœuvres des plaisanciers.

Avec des niveaux d’eau anormalement bas l’année dernière, plusieurs utilisateurs ont avisé la Ville des problèmes qu’ils rencontrent à mettre leur bateau à l’eau à plusieurs endroits sur le territoire.

On est privilégiés d’avoir plusieurs rampes de mise à l’eau offertes gratuitement à la population, mais on ne s’était pas arrêtés depuis très longtemps sur l’entretien de celle-ci, souligne la mairesse Céline Brindamour. Les problèmes de la dernière année ont fait ressortir l’importance de revoir certains secteurs. On va s’y attaquer au cours des prochaines années.

La Ville de Val-d’Or a notamment prévu des travaux de plus de 1 million de dollars en 2023 au quai fédéral, dans le quartier Lac Blouin.