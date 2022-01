Annulation de transport scolaire à Ottawa et dans l’est ontarien

Alors que le retour à l'école en présentiel au Québec comme en Ontario a été perturbé des deux côtés de la rivière des Outaouais par une tempête hivernale, lundi, les importantes chutes de neige ont laissé des séquelles sur les routes et provoque l’annulation du transport scolaire à Ottawa et dans l'est ontarien, mardi.

Le consortium de transport scolaire d’Ottawa, dont dépendent le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE) et le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO), explique que le transport scolaire est annulé, mardi, pour les écoles d’Ottawa, de Carleton Place, de Kemptville, de Merrickville, de Brockville et de Prescott et Russell en raison du déneigement qui n’est pas complété dans plusieurs secteurs résidentiels . Les écoles sont toutefois ouvertes.

Dans l’est ontarien, le Consortium de l’Est annonce lui aussi qu’il n’y aura aucun transport scolaire pour toutes les régions qu’il dessert, même si les écoles demeurent ouvertes. Une annonce qui touche notamment le Conseil scolaire de district de l'Est de l'Ontario (CSDCEO).

Du côté de l'Outaouais, si aucune annulation de transport scolaire n'a encore été rapportée, la Ville de Gatineau a informé la population, lundi soir, qu’étant donné que les opérations sur les rues locales commencent ce soir, l'ensemble des trottoirs dans les zones scolaires ne pourront être déneigés pour la rentrée des classes demain [mardi] matin, les parents sont invités à planifier leurs déplacements puisque des délais sont à prévoir , ce qui concerne les secteurs plus urbains où se trouvent des écoles du Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais et du Centre de services scolaire des Draveurs.

Même situation dans les écoles anglophones

La situation est la même pour les conseils scolaires anglophones d’Ottawa, catholique et publique, en raison des importantes chutes de neige de lundi et du fait que plusieurs secteurs résidentiels n’ont pas encore été déneigés, indique la Ottawa Student Transportation Authority (OSTA) sur son site internet. Là aussi, les écoles restent ouvertes, précise Ottawa Student Transportation Authority OSTA , qui ajoute que certains élèves pourront emprunter le service d’OC Transpo pour aller à l’école.

