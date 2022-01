Des enseignants néo-brunswickois réclament un retour en classe sécuritaire

La New Brunswick Teachers Association, le syndicat anglophone des enseignants de la province, demande que la province fournisse des masques N95 pour tous ceux qui fréquentent les écoles publiques et des lunettes de protection ou écrans faciaux pour le personnel.

Dans une déclaration publiée lundi, l'association demande que tous les enseignants suppléants disponibles soit embauchés pour contrer le taux d’absentéisme lié au virus.

De plus, le syndicat désire que les derniers rapports sur la situation de la ventilation en milieu scolaire soient rendus publics par le gouvernement Higgs.

De plus, on demande au ministère de fournir un rapport clair sur le nombre d’enseignants ayant souffert d’épuisement professionnel ou ayant quitté leur profession de manière abrupte.

Les enseignants souhaitent également le retour de certaines anciennes mesures sanitaires, notamment des plus petites classes-bulles, davantage de nettoyage dans les écoles, des tests de dépistage rapides accessibles en tout temps, un accès plus facile aux doses de rappel pour le personnel des écoles et le port du masque obligatoire pour tous.

Le message de la New Brunswick Teachers Association est clair : la province doit présenter un plan opérationnel solide et sécuritaire, avec des normes à respecter dans chaque établissement.

Au moment d'écrire ces lignes, le ministère de l'Éducation n'a pas pu être rejoint pour des commentaires.