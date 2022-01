Une usine de transformation de saumon d’élevage ferme ses portes à Surrey

L’une des plus grandes fermes de saumons d’élevage en Colombie-Britannique fermera son usine de transformation à Surrey, en raison de la décision d’Ottawa de graduellement fermer les fermes d’élevage de saumons dans le Pacifique.

L’usine de transformation emploie 80 personnes et était en activité depuis 4 ans.

Dans un communiqué, l’entreprise Mowi Canada West a indiqué que cette fermeture était due à l’annulation des permis d'exploitation des fermes d’élevage de saumons dans les îles Discovery, situées entre le nord de l’île de Vancouver et le continent.

L’entreprise assure qu’elle continuera de transformer tout le saumon élevé en Colombie-Britannique à son usine de Port Hardy, mais fournira aussi à ses clients des fruits de mer en provenance de ses installations aux États-Unis.

La ministre des Pêches et des Océans, Joyce Murray, n’a pu être jointe pour commenter cette annonce. Le mois dernier, elle avait toutefois assuré vouloir veiller à ce que la décision d’Ottawa d’éliminer progressivement les 19 fermes d’élevage de saumons dans les îles Discovery soit menée à terme.

En décembre 2020, l’ancienne ministre des Pêches et des Océans, Bernadette Jordan, avait annoncé que les permis d’exploitation seraient renouvelés jusqu’à l'été 2022 seulement.

En tant que ministre, la gestion durable et responsable de nos écosystèmes océaniques reste une priorité pour moi, et notre gouvernement s’est engagé à protéger et à régénérer les stocks de saumons sauvages , écrivait la ministre Murray dans une déclaration en décembre 2021.

Mowi Canada West affirme de son côté que cette décision concernant les fermes d'élevage de saumons des îles Discovery a réduit de 30 % le volume de production de l’entreprise, ce qui a créé une grande incertitude commerciale.