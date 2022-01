La Ville de Winnipeg devra trancher sur une désignation historique à Saint-Boniface

Les élus siégeant au comité d’orientation permanent du patrimoine et du développement du centre-ville de Winnipeg se sont prononcés lundi, à trois contre un, en faveur de cette action.

Ils ont même pu entendre les arguments des gens de la communauté qui ont envoyé des lettres aux élus.

Des messages d'appui sont notamment venus de la présidente de la Société de la francophonie manitobaine, Angela Cassie, et de l’architecte du bâtiment, construit dans les années 1960, Étienne Gaboury.

Le propriétaire du bâtiment, le Dr Marc Fréchette s’oppose à cette désignation qu’il estime superflue puisqu’il dit vouloir déjà préserver l’aspect historique du bâtiment.

Manitoba Possible s’y oppose aussi. L’organisme veut faire un partenariat avec le Dr Fréchette. Ce dernier souhaite développer une clinique médicale dans l’ancien poste de police.

On veut de la flexibilité ici. Les rénovations sont assez difficiles, on ne veut pas les rendre plus difficiles. On veut aligner les étoiles, servir le public et avoir un projet fantastique , a déclaré le Dr Marc Fréchette aux membres du comité.

La démolition des bâtiments sur cette liste est interdite et les modifications des éléments caractéristiques nécessitent une approbation du département de planification, de la propriété et du développement de la Ville.

Étant donné l’opposition, la décision doit être soumise au vote du comité exécutif et du conseil municipal.

Le conseiller municipal de Saint-Boniface, Mathieu Allard, a bon espoir de voir le dossier cheminer rapidement.

Normalement ça serait débattu au comité exécutif cette semaine et si ça passe le comité exécutif, ça pourrait aller au plein conseil ce mois-ci , a-t-il lancé.

Le bâtiment du Festival du Voyageur officiellement désigné

Le bâtiment du Festival du Voyageur, sis au 233, boulevard Provencher, reçoit officiellement la désignation historique.

Les élus du comité ont voté à l’unanimité pour que cela survienne et aucune opposition n’a été entendue.

Le bâtiment a jadis été occupé par l’Unité de santé de Saint-Boniface et par le Bureau de santé du district de Saint-Boniface/Saint-Vital de Santé Manitoba.

Le poste de police, le bâtiment du Festival du voyageur, l'ancien hôtel de ville de Saint-Boniface, le Jardin des Sculptures et l'ancienne caserne de pompiers forment le carré civique que Les Ami.e.s du carré civique de Saint-Boniface souhaite préserver pour assurer la pérennité du quartier francophone .

Avec des informations d'Émile Lapointe