Le Centre de prévention du suicide de Rouyn-Noranda désire être mieux reconnu

Le Centre de prévention du suicide de Rouyn-Noranda demande au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) de reconnaître l’entièreté des services qu’il offre à la population. Un premier pas vers un possible rehaussement du financement de l’organisme.

La directrice générale du Centre, Brigitte Laliberté, ne croit toutefois pas qu’à court terme, l’inclusion de l’organisme comme un service d'intervention directe auprès de personnes vivant des situations problématiques aiguës suffira à obtenir plus de subventions par l’État québécois.

Tant que le gouvernement n’investit pas de sommes supplémentaires dans le Programme de soutien aux organismes communautaires, ça ne changera rien , souligne-t-elle.

Brigitte Laliberté, directrice générale du Centre de prévention du suicide de Rouyn-Noranda Photo : Radio-Canada / Désiré Kafunda

Par contre, une meilleure reconnaissance du travail accompli par le Centre pourrait permettre à moyen terme un financement plus adapté de la part du MSSS, selon Brigitte Laliberté.

On offre du soutien pour les personnes ayant des idées suicidaires et celles endeuillées. On fait aussi beaucoup de promotion de la santé mentale et de la postvention après des suicides. Ce n’est donc pas toujours pris en compte dans les catégories pour lesquelles on est pour notre financement , fait-elle valoir.

Le Centre de prévention du suicide de Rouyn-Noranda a fait parvenir sa demande de reconnaissance au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue. Le MSSS devrait par la suite l’analyser en lien avec la révision de son cadre de référence en action communautaire.