La chaîne d’approvisionnement en Saskatchewan frappée de plein fouet par Omicron

Des détaillants peinent à se procurer certains produits pour remplir leurs tablettes. Selon des experts, la chaîne d’approvisionnement est frappée de plein fouet par la pandémie et plus précisément par le variant Omicron.

Cette chaîne inclut les fournisseurs, les fabricants, les entrepôts, les magasins et les compagnies de transport, dont le but est de produire la bonne quantité de biens et de produits puis de les distribuer au bon endroit, au bon moment.

À Regina, le restaurant Taco Time, situé au centre commercial Southland, a dû apporter des modifications à ses plats puisque certains aliments manquants n’arrivent pas à destination. Cela force le restaurateur a être créatif pour poursuivre ses activités.

L’épicerie locale Lakeview Fine Foods, à Regina, confirme être en mesure de recevoir la majorité des aliments dont elle a besoin. Cependant, la petite entreprise souligne que des denrées alimentaires non périssables comme les boîtes de céréales Corn Flakes ne sont plus accessibles depuis un certain temps.

D’ailleurs, l’épicerie Safeway du centre commercial Southland voit son allée de produits céréaliers affectée, puisque de nombreux produits manquent à l’appel.

Le directeur principal du Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université Dalhousie, Sylvain Charlebois, explique que les difficultés liées à la chaîne d’approvisionnement sont observables d’un océan à l’autre.

« Les gens se rendent compte que les chaînes d’approvisionnement ont ralenti leur cadence en raison du variant Omicron qui frappe de plein fouet l’ensemble de la chaîne. » — Une citation de Sylvain Charlebois, directeur principal du Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université Dalhousie

Selon M. Charlebois, la menace du variant Omicron compromet l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement. Les directives d’isolement liées à la COVID-19 génèrent des absences prolongées pour les employés de la chaîne d’approvisionnement.

Le professeur de stratégie à la Faculté des sciences de l’administration de l’Université Laval, Yan Cimon, précise que le manque de personnel rend difficiles le transport des marchandises et les opérations en entrepôt.

Ce facteur s’ajoute à l’enjeu de débordement dans les ports de la côte est et de la côte ouest. Les temps d’attente de déchargement des navires a drastiquement augmenté selon M. Cimon.

« Moins d’employés veut dire moins de volume de marchandise et plus de difficulté d’avoir la bonne marchandise au bon endroit, au bon moment. » — Une citation de Yan Cimon, professeur de stratégie à la Faculté des sciences de l’administration de l’Université Laval

Également directeur du Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux d'entreprise, la logistique et le transport à l’Université Laval, Yan Cimon indique que ces difficultés dans la chaîne d’approvisionnement peuvent mener à des pénuries de produits dans les entrepôts de détaillants ou de distributeurs.

Les détaillants et les consommateurs doivent s’adapter

Pour répondre à la pénurie de certains produits, les détaillants et les distributeurs essaient de diversifier leurs sources d’approvisionnement, explique Yan Cimon. Cela leur permet de rediriger leurs clients vers des produits comparables qui pourraient être disponibles.