Ottawa finance des travaux dans une coopérative d’habitation à Yellowknife

Selon le coprésident de Borealis, Keith Deans, les habitations ont plus de 30 ans : On espère gagner en chauffage et efficacité énergétique. Nous avons besoin de nouvelles fenêtres et de nouvelles portes et aussi, il y a d’autres choses comme les toilettes et les salles de bains .

Selon M. Deans, le financement de 9,05 millions de dollars vise à assurer que nos membres et la communauté continuent d’avoir des logements sûrs et abordables dans le futur . Il ajoute que les membres de la coopérative sont très reconnaissants de la chance qu'ils ont de faire réparer leurs maisons.

Paulie Chinna, la ministre chargée de la Société d’habitation des Territoires du Nord-Ouest, explique que l’organisme a également contribué à hauteur de 100 000 dollars pour les travaux de réparations.

Elle affirme être très contente de l’annonce et de ce que cela signifie pour le logement abordable au territoire.

Borealis est l’une des trois coopératives d’habitation aux Territoires du Nord-Ouest. Selon Paulie Chinna, les prix de ces logements sont en général plus accessibles que les autres options.

Le modèle de la coopérative met la communauté et ses résidents au cœur de son processus de décisions, du début à la fin , dit-elle.

Le financement fédéral de 9,05 millions de dollars s’ajoute à un financement de 60 millions de dollars que le gouvernement avait mis de côté pour répondre aux besoins de logements au territoire.

Le ministre fédéral du Logement et de la Diversité et de l’inclusion, Ahmed Hussen, affirme que les travaux sont exactement le type de projet qu'appuie le Fonds national de co-investissement pour le logement.

Selon lui, Ottawa a déjà aidé à réparer ou moderniser plus de 90 000 logements dans le pays.

Nous savons tous qu’avoir un logement abordable que l’on considère comme son foyer dans un pays aussi grand, beau et froid que le Canada - et il peut faire très froid ici - est essentiel pour le bien-être de ceux qui se considèrent chez eux sur ces terres.

Ahmed Hussein ajoute que l’accès à un logement abordable et important, car il offre plus de stabilité aux gens.

