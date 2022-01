Russell McLellan, un autre visage de la catastrophe survenue à Ottawa, sur Merivale

Une explosion et un incendie ont fait un mort et cinq disparus, présumés morts par les autorités. Celles-ci n’ont toujours pas dévoilé l’identité de ces personnes, mais des familles et des proches ont confirmé la perte d’un être cher suivant les événements.

Russell McLellan fait partie des disparus. Il avait 43 ans, et avait une fille âgée de 15 ans. Elle était sa raison d’être , selon son ami Tom Burant, pour qui il faisait partie de la famille.

J’étais sous le choc. Je lui ai envoyé un message quand j’ai entendu parler de l’incendie dans le quartier , raconte-t-il. Il n’a jamais répondu et on pensait qu’il était occupé avec l’évacuation. Ce n’est que plus tard, dans la journée, que la réalité nous a frappés.

Russell McLellan était à l’emploi d’Eastway Tank, une compagnie qui fabrique des camions-citernes, au service à la clientèle. Il était l’une des personnes les plus travaillantes qu’ait connues M. Burant, confie ce dernier.

Russell McLellan était aussi passionné par son travail, selon son ami, et n’avait que de bons mots pour l’entreprise.

Passionné de chasse et de pêche, Russell McLellan était fort apprécié des enfants lors des sorties des deux amis. Tous les enfants au lac l’aimaient parce qu’il était le gars avec un sac de bonbons , lance M. Burant.

Des images du lieu de l'explosion et du feu de jeudi, au 1995 chemin Merivale, à Ottawa. Photo : Radio-Canada

« Nous voulons juste que Russ trouve du repos et le ramener à la maison. » — Une citation de Tom Burant

Les derniers jours ont été éprouvants pour les proches de Russell McLellan. Nous espérons que c’est un mauvais rêve, et qu’il va venir au lac en fin de semaine , souffle M. Burant. Nous savons que c’est vrai et nous sommes dévastés.

Les autorités qui enquêtent sur l’explosion ont assuré déployer tous les efforts requis pour faire la lumière sur les causes de la tragédie. L’étendue des dégâts, la vaste quantité de débris et les conditions météorologiques compliquent leur travail.

Quatre autre victimes de l'explosion ont été identifiées par leurs proches : Rick Bastien, Étienne Mabiala, Danny Beale et Kayla Ferguson.

Avec les informations de Shaamini Yogaretnam