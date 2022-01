Montréal décrète sa deuxième opération de déneigement de l’année

L'administration Plante a décrété en après-midi une opération de chargement. Le ramassage débutera mardi dans la majorité des arrondissements de la ville.

Près de 2200 véhicules de déneigement amorceront les opérations de chargement sur les quelque 10 000 km de rues, trottoirs et pistes cyclables que compte Montréal , a-t-on fait savoir lundi par communiqué, précisant que les hôpitaux, les accès aux réseaux de transports collectifs et les grandes artères seront priorisés .

Un total de 7872 places de stationnement incitatif gratuit, majoritairement disponibles la nuit, sont rendues disponibles pour les automobilistes. La Ville invite les Montréalais à se tenir informés du déroulement des opérations sur son site web.

Environ 1000 déneigeurs étaient à pied d’œuvre, lundi, à Montréal. Photo : Radio-Canada / Daniel Thomas

En attendant, des opérations d'épandage et de déblaiement sont menées afin de faciliter les déplacements.

En journée, à peu près 1000 employés et autant d'appareils ont été déployés pour dégager les rues de la métropole en vue de l'opération de chargement, a souligné en entrevue Philippe Sabourin, porte-parole administratif de la Ville.

On tasse la neige, on sale les rues et les trottoirs, parce qu'on veut s'assurer que vous ayez les conditions les plus faciles possibles dans un contexte pas évident , a-t-il expliqué, évoquant de fortes précipitations de neige et des rafales atteignant 70 km/h.

M. Sabourin a demandé aux Montréalais de stationner si possible à au moins 30 centimètres des trottoirs afin de faciliter le déblaiement de ces derniers.

Plus de 20 cm au total

Au moment d'écrire ces lignes, un avertissement de tempête hivernale était toujours en vigueur du côté d'Environnement Canada, qui prévoyait pour le Grand Montréal 5 centimètres supplémentaires de neige d'ici minuit.

Selon Pascal Yiacouvakis, météorologue à Radio-Canada, la région métropolitaine aura reçu entre 20 et 25 centimètres de neige. La tempête, qui devrait s'estomper cette nuit, a provoqué la fermeture de nombreuses écoles dans le Grand Montréal ainsi que des collisions et des sorties de route.

L'opération de ramassage ordonnée lundi sera la deuxième de l'hiver. Un premier chargement avait été décrété le 6 décembre dernier. Certains arrondissements, comme Pierrefonds-Roxboro, ont toutefois ordonné une opération de déneigement local dans les derniers mois, comme le permet la Ville de Montréal depuis 2020.

En décembre, la responsable du déneigement au comité exécutif, Maja Vodanovic, avait expliqué qu'elle souhaitait pour cet hiver procéder à des opérations plus hâtives que l'an dernier afin de libérer les grilles d'égout en vue du reste de la saison.

L'an dernier, la deuxième opération de déneigement de la Ville de Montréal avait été décrétée à peu près à la même date, soit le 16 janvier. Le déneigement a coûté en 2021 179,7 millions de dollars à la Ville de Montréal, qui a prévu cette année une enveloppe de 177,7 millions.