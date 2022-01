Des élèves manitobains exigent des mesures sanitaires renforcées dans les écoles

À 11 h 30, des élèves sont sortis manifester pour réclamer l’accès à des masques KN-95 et plus de tests rapides pour eux et le personnel enseignant.

Le mouvement a pris naissance sur les réseaux sociaux. Des élèves d'environ 80 écoles avaient l’intention de participer à cette protestation.

Au Collège Louis-Riel, une dizaine d’élèves ont participé à cette action militante, tandis que du côté du Collège Béliveau de Winnipeg, une vingtaine d’élèves se sont associés au mouvement.

L'action a également pu être observée à l'École secondaire Gordon Bell, à l'École secondaire Grant Park et au Collège Maples.

Le mouvement a été organisé alors que les élèves étaient de retour en classe pour la première fois depuis la pause du temps des fêtes. Ils ont repris leur année scolaire, la semaine dernière, lors d’une semaine en apprentissage virtuel.

Il n’y a aucun changement dans l’école depuis un mois même s’il y a plus d’infections liées à Omicron , indique Piper Lockhart, élève au Collège Louis-Riel, qui a participé à la coordination de cette action.

Les élèves aimeraient avoir l’option de pouvoir suivre les cours en ligne.

Piper Lockhart étudie au Collège Louis-Riel en 11e année et milite pour des mesures sanitaires renforcées à l'école. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Certains des élèves du Collège Louis-Riel déplorent que la distanciation soit difficile à effectuer.

Dans ma classe de science, il y a environ 40 étudiants dans une petite classe et ils ne sont pas tous vaccinés , soutient Alexis Zit-Girouard, élève de 10e année.

De plus, les élèves militants demandent à la province d’investir dans de meilleurs systèmes de ventilation et d’acheter des filtres à air à haute efficacité.

Les élèves exigent également le retour du traçage des contacts. La semaine dernière, la province a annoncé qu’elle cessait de fournir des notifications aux parents lorsqu’un cas de COVID-19 est répertorié dans une classe.

La Division scolaire franco-manitobaine ne cautionne pas la grève et en a informé les parents dimanche soir dans un courriel.

Les élèves qui ont quitté la classe auront une absence non motivée dans leur dossier.

Avec les informations d'Anne-Charlotte Carignan et de Jérémie Bergeron