Deux enfants parmi les personnalités YouTube les mieux payées de 2021

Le magazine Forbes a dévoilé son palmarès annuel des 10 vedettes YouTube les mieux payées. Si des noms ont l'habitude de cette liste, de nouveaux font leur entrée, et d’autres marquent leur retour.

YouTube a distribué quelque 300 millions de dollars américains (375,6 millions de dollars canadiens) aux créateurs et créatrices de contenus sur sa plateforme en 2021, soit un montant 40 % plus élevé qu’en 2020.

La hausse du nombre de vues sur la plateforme de même que le nombre croissant d’utilisateurs et utilisatrices, soit 40 % de plus en cinq ans, expliquent en bonne partie cette augmentation, selon Forbes (Nouvelle fenêtre) .

La moitié des revenus des personnalités YouTube proviennent de recettes publicitaires, allant des produits dérivés à la vente de jetons non fongibles, selon le magazine. Les personnes qui gagnent le plus d’argent ne sont donc pas nécessairement celles cumulant le plus grand nombre de vues avec leurs vidéos.

Le jeune Ryan Kaji détrôné

Le youtubeur de 10 ans Ryan Kaji semblait jusqu’ici indétrônable, lui qui a occupé la première marche du podium des personnalités YouTube les mieux payées de 2018 à 2020 inclusivement. Le célèbre enfant texan glisse en septième position de la liste en 2021, avec des revenus de 27 millions de dollars américains (33,8 millions de dollars canadiens).

Il a fait ses débuts sur la plateforme en 2015 avec sa chaîne Ryan’s World, où on le voit déballer de nouveaux jouets pour en faire la critique, une tendance web très populaire connue sous le nom de déballage vidéo (unboxing en anglais).

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Sa chaîne YouTube, suivie par 31,4 millions de personnes, évolue avec lui; c'est pourquoi on a pu voir l’intégration de nouveaux personnages animés, dont Red Titan, dans ses vidéos. Le jeune fait aussi des expérimentations scientifiques et des contenus éducatifs pour les enfants.

Nastya, l'enfant de l'heure

La youtubeuse Nastya, âgée de 7 ans, gagne une place dans le palmarès de Forbes, elle qui a empoché 28 millions de dollars américains (35,1 millions de dollars canadiens) en 2021.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

La jeune fille, la seule à représenter la gent féminine dans la liste, est suivie par plus de 85,8 millions de personnes sur YouTube. Au programme de ses vidéos : des chansons, de la décoration de petits gâteaux et des tranches de vie. Elle compte également sur des revenus liés à des produits dérivés, dont une collection de jetons non fongibles.

La bête à battre : MrBeast

Le youtubeur de 23 ans Jimmy Donaldson, plus communément appelé MrBeast, trône pour la première fois en tête de liste, lui qui a empoché la somme colossale de 54 millions de dollars américains (67,6 millions de dollars canadiens) en 2021.

Ce montant est également le plus important jamais gagné par un créateur ou une créatrice de contenus sur la plateforme, et lui permet de se tailler une place parmi les vedettes les mieux payées du monde du spectacle en général, devant le groupe de pop coréenne BTS et la chanteuse Billie Eilish.

Il faut dire que MrBeast a mis les bouchées doubles en cumulant quelque 10 milliards de vues ces 12 derniers mois, soit deux fois plus qu’en 2020. Il compte 88,3 millions de personnes abonnées.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Parmi ses vidéos les plus populaires, mentionnons celle où il a été enterré vivant pendant 50 heures. L’une de ses dernières prouesses : une reconstitution des décors et des jeux de la série Netflix sud-coréenne Le jeu du calmar (Squid Game).

Le retour des frères Paul

En seconde position du palmarès, on trouve le youtubeur Jake Paul, qui a empoché 45 millions de dollars américains (56,3 millions de dollars canadiens). Ce sont principalement les combats de boxe de Jake Paul avec Ben Askren et Tyron Woodley qui lui ont valu cette remontée.

Son nom n’avait pas figuré dans la liste depuis 2018, notamment en raison d’une controverse liée à son frère, le youtubeur Logan Paul. Ce dernier a publié en décembre 2017 une vidéo de mauvais goût filmée dans une forêt japonaise tristement célèbre pour être un lieu de suicide.

Cette histoire n’a pas empêché Logan Paul de se glisser lui aussi dans le palmarès de Forbes, y occupant la neuvième position, avec 18 millions de dollars américains (22,5 millions de dollars canadiens).

Le youtubeur Logan Paul affrontera Floyd Mayweather se sont battus lors d'un combat de boxe en février 2020. Photo : Jun Sato/Wireimage et TrendingAllday/YouTube

La boxe lui sourit aussi : son combat contre l’ancien champion du monde Floyd Mayweather a rapporté gros. Ses revenus liés à son balado Impaulsive et à sa vente de jetons non fongibles – il est un précurseur à ce sujet – en février 2021 ont aussi été faramineux.