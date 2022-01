Elle a été sélectionnée lundi pour faire partie de l'équipe nationale qui se rendra aux Jeux de Pékin.

La patineuse prendra part à trois épreuves, soit le 3000 mètres, le départ groupé et la poursuite par équipes.

Elle avait par le passé participé aux Jeux en tant que membre de l'équipe de patinage de vitesse, mais sur courte piste. Sa première présente remonte aux Jeux de Vancouver en 2010. Elle était aussi à Sotchi en 2014, où elle a remporté une médaille d’argent au relais 3000 mètres, et à Pyeongchang en 2018.

Je les considère comme quasiment mes premiers, dans le sens qu’il y a tellement de choses nouvelles qui vont arriver, mais je pense que je peux me fier sur mon expérience que j’ai acquise au cours de mes trois premières expériences pour savoir vers quoi je m’en vais cette fois-ci. Et puis c’est sûr que mon objectif, c’est qu’on se rende sur le podium pour la poursuite par équipes et puis pour mes distances individuelles, je pense que ça va être de faire les meilleures courses possibles à chaque fois. Des places dans le top 10 dans chaque distance me rendraient bien satisfaite , a-t-elle commenté lors du point de presse virtuel.

Le patinage de vitesse longue piste se déroulera du 5 au 19 février à l’Anneau national de patinage de vitesse.

Valérie Maltais sera la seule athlète régionale à se rendre en Chine.