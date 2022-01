La tempête frappe le Saguenay-Lac-Saint-Jean

La tempête a toutefois causé peu d'accidents jusqu'à maintenant. En après-midi lundi, la Sûreté du Québec (SQ) signalait qu’un camion-remorque était incapable de monter la route du Cran, à Roberval, ce qui a ralenti la circulation. De son côté, le Service de police de Saguenay ne rapportait qu’un accrochage.

Environnement Canada prévient que les forts vents combinés aux 15 à 20 centimètres de neige attendus pourraient générer de la poudrerie par endroits. La visibilité pourrait être réduite considérablement lundi, et surtout mardi, peut-on lire dans l’avertissement de tempête hivernale qui touche la région.

Le retour du travail sur les routes devrait être difficile, selon le gestionnaire de Météo Chicoutimi, Jimmy Desbiens.

On peut s’attendre à des déplacements difficiles autant si on a à passer par le secteur de Saint-Bruno, Métabetchouan, ou si on a à se diriger vers la Réserve faunique des Laurentides, où il y a des conditions routières un peu plus périlleuses , dû au fait des fortes rafales de vent.

De deux à trois centimètres de neige par heure sont attendus jusqu’en début de soirée. La neige devrait ensuite baisser en intensité jusqu’à mardi en avant-midi.

De deux à trois centimètres de neige par heure sont attendus jusqu’en début de soirée lundi. Photo : Radio-Canada / Pascal Girard

Des délais à prévoir à Saguenay pour le déneigement

Saguenay informe la population que des délais sont à prévoir pour les opérations de déneigement qui suivront la tempête en raison du nombre d’absences qui touchent ses équipes.

Le déneigement se fera par secteur prioritaire, a mentionné Saguenay, dans un communiqué émis lundi après-midi.

Le réseau routier demeurera sécuritaire en tout temps et son dégagement ne sera que très peu affecté par ces changements , assure-t-on.

Le déneigement des trottoirs, des pistes cyclables et le ramassage de la neige pourraient connaître des délais.

Le déneigement des trottoirs pourrait connaître des délais à Saguenay. Photo : Radio-Canada

Les citoyens de Saguenay peuvent d’ailleurs suivre les fermetures de rues liées aux tempêtes via une nouvelle carte interactive lancée par Saguenay. La carte, accessible au circulation.saguenay.ca  (Nouvelle fenêtre) , permettra également de suivre les travaux et leurs impacts sur le territoire.

Lundi en milieu d’après-midi, aucune rue n’était fermée à la circulation.

Les entreprises de déneigement sont également pied d’oeuvre dans la région. Chez Déneigement Sergémarc d’Alma, 75 personnes déneigent 4000 clients.

Aujourd’hui, on a tous été d’avance, mes gars ils ont tous commencé à 11h, parce ce qu’on savait qu’ils en annonçaient une bonne , souligne Guillaume Larouche, copropriétaire de l'entreprise.

Retour du froid ensuite

Après la tempête, le froid s’abattra ensuite de nouveau sur la région.

C’est toujours la même masse d’air qui nous affecte déjà depuis plus d’une semaine, là par alternance, par vague, explique Jimmy Desbiens, de Météo Chicoutimi. On va avoir droit à une seconde, une troisième, une quatrième vagues de ce temps froid là, à aller jusqu’en début de semaine prochaine avec des températures minimums qui vont approcher du -30 degrés.

La température demeure dans les normales de saison, précise-t-il, même si janvier peut sembler plus glacial cette année, après l’hiver plus doux connu l’an dernier.

Avec les informations de Michel Gaudreault et d’Annie-Claude Brisson