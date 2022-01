COVID-19 : deux hospitalisations supplémentaires à l’Î.-P.-É.

L’Île-du-Prince-Édouard enregistre 231 nouvelles infections à la COVID-19 lundi. Il y a maintenant sept personnes hospitalisées, deux de plus que samedi. Une personne se trouve aux soins intensifs.

La province précise que 378 personnes se sont rétablies de la maladie et estime donc qu’il y a 1934 cas actifs lundi.

Les autorités sanitaires affirment que six nouveaux cas liés à l’éclosion au foyer de soins de longue durée Atlantic Baptist à Charlottetown ont été répertoriés, pour un total de 25 personnes infectées.

Deux cas supplémentaires liés au foyer Garden Home sont annoncés; 15 personnes au total ont reçu un résultat positif à un test de dépistage.

Seize garderies et centres de la petite enfance à travers la province ont des éclosions de COVID-19; trois d’entre eux sont fermés.

En date du 12 janvier, près de 96 % des insulaires âgés de 12 ans et plus ont reçu une dose du vaccin et près de 93 % sont pleinement vaccinés.

Plus de 56 % des enfants âgés de 5 à 11 ans ont reçu une première dose du vaccin pédiatrique contre la COVID-19.