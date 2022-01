L’écrivain Gabriel García Márquez avait une fille cachée

L'écrivain colombien et prix Nobel de littérature Gabriel Garcia Marquez a eu une fille hors mariage, un secret jalousement gardé par ses proches, mais révélé lundi, huit ans après sa mort, par un article de la presse colombienne.

Marié pendant près de cinquante ans à Mercedes Bacha, Garcia Marquez a entretenu une relation hors mariage avec une journaliste mexicaine, de 33 ans sa cadette, Susana Cato, selon un article du quotidien El Universal, basé à Carthagène, dans le nord de la Colombie.

De cette liaison est née une fille, Indira, aujourd'hui âgée de 31 ans et productrice de cinéma, qui ne porte pas le nom de son célébrissime père, explique l'article.

Une journaliste rencontrée à Cuba

L'auteur de Cent ans de solitude a rencontré Susana Cato à Cuba. Elle l'a interviewé une fois pour une publication colombienne, et ils ont écrit ensemble des scénarios.

Un peu avant la mort de Gabriel García Márquez, la rumeur m'est arrivée aux oreilles, et tout au long de ces huit années, cela m'a perturbé, j'ai voulu vérifier si l'information était vraie , a raconté sur une radio locale l'auteur de l'article, Gustavo Tatis.

Dans son long papier intitulé Une fille : le secret le mieux gardé de Gabriel García Márquez, M. Tatis explique avoir confirmé l'information auprès du biographe, de membres de la famille et d'un des meilleurs amis de l'écrivain.

Mais il dit l'avoir gardée confidentielle par respect pour son épouse Mercedes. Nous avons attendu qu'elle décède pour divulguer l'information . L'existence de cette fille cachée fut le secret le plus sacré et le plus intime de García Márquez .

La femme de Marquez gardée dans l'ignorance?

Chef de file du réalisme magique, Gabriel García Márquez est mort le 17 avril 2014, à 87 ans, à Mexico où il a vécu une partie de sa vie. Sa femme est décédée au même âge le 15 août 2020.

L'article d'El Universal ne précise pas si sa femme connaissait l'existence d'Indira.

Il est très probable que Mercedes ait eu l'intuition de ce qui s'était passé entre Susana et Garcia Marquez, mais jusqu'à la fin de sa vie, elle a maintenu la discrétion et le silence. Cependant, la révélation de l'existence d'Indira a été un cataclysme familial , affirme l'auteur.

Jusqu'à la fin, García Marquez a gardé un oeil sur sa fille , assure M. Tatis.

Dans les années 1990, le lauréat du prix Nobel 1982 avait déclaré que tout écrivain a trois vies : une publique, une privée et une secrète .

Dans son cas, dans chacune de ses trois vies, les femmes ont joué un rôle clé , a commenté le journaliste, auteur de ces révélations.

Gabriel Garcia Marquez et son épouse ont eu deux fils, Gonzalo et Rodrigo, qui ont publié l'année dernière le livre Les adieux à Gabo et Mercedes, consacré aux derniers jours du monument de la littérature contemporaine.