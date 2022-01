Le Carnaval de Saint-Isidore est annulé pour une deuxième année de suite

Les organisateurs du Carnaval de Saint-Isidore ont décidé d’annuler l’événement qui devait avoir lieu de 18 au 20 février en raison de l’augmentation des cas de COVID-19 et de l’incertitude entourant la pandémie en Alberta.

On ne pense pas qu’on est capable de faire un carnaval de bonne qualité, c’est certain, explique Chantal Monfette, présidente du Carnaval de Saint-Isidore. Alors, on a décidé de ne pas faire de Carnaval encore en 2022.

Selon la présidente, il n'était plus possible de tenir l'événement puisque beaucoup d’activités risquaient de ne pas avoir lieu en raison des contraintes sanitaires. Il y a trop d'incertitudes, et l’on ne sait pas nécessairement s’il y a des restrictions qui vont changer dans trois semaines ou un mois , souligne-t-elle.

« Ça nous fait mal au cœur. » — Une citation de Chantal Monfette, présidente du carnaval de Saint-Isidore

Chantal Monfette a toutefois indiqué que le comité n’exclut pas de tenir certaines activités de moins grande envergure.

Le chef sculpteur du carnaval, Laval Bergeron, espère par exemple que des sculptures sur neige seront créés. Je pense qu’on va essayer quand même d’envisager quelque chose dans la sculpture. Probablement pas de compétition, par exemple.

« Il va y avoir au moins une sculpture, qu’ils le veuillent ou qu'ils ne veuillent pas. » — Une citation de Laval Bergeron, chef sculpteur du carnaval de Saint-Isidore

Déception chez des artistes

Joël Lavoie, un auteur-compositeur-interprète né à Saint-Isidore ayant participé au Carnaval à quelques occasions, ne cache pas sa déception. Je ne suis pas vraiment surpris. Par contre, je m’attendais peut-être à voir quelque chose d’autre, comme quelque chose de virtuel.

« Des carnavals c’est fait pour faire ça ensemble, en communauté, en personne. C’est juste dommage qu’on en est encore rendu là. » — Une citation de Joël Lavoie, auteur-compositeur-interprète né à Saint-Isidore

Même son de cloche du côté de Laval Bergeron, chef sculpteur du carnaval. J’ai été un petit peu surpris [de l'annulation]. Mais je ne m’attendais pas à grand-chose de toute manière , a-t-il fait part.

Le Carnaval de Saint-Isidore devait fêter son 40e anniversaire cette année. Le premier carnaval a eut lieu en 1983, après que l'Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA) de Rivière-la-Paix ait eu l’idée, l’année précédente, de créer un événement festif pour rassembler la communauté francophone au cœur de l’hiver.

Un carnaval en 2023 ?

La présidente du carnaval espère toutefois tenir le événement l’an prochain, selon la situation entourant la pandémie.

Je suis confiante que ça va revenir, qu’on va pouvoir se rencontrer , dit Chantal Monfette, précisant que le comité organisateur soulignera le 40e anniversaire du Carnaval lors du prochain événement.

Une autre année d'attente qui ne saura s'écouler assez rapidement pour Joël Lavoie.

« Le prochain carnaval va être un méchant party. » — Une citation de Joël Lavoie, auteur-compositeur-interprète