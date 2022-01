Le Fonds Ange-Gardien Harricana est venu en aide à 300 enfants en 2020-2021

C'est un total de 57 444 $ qui a été utilisé notamment afin de distribuer des denrées alimentaires, acheter des vêtements neufs et offrir des cartes cadeaux pour l’achat de fournitures scolaires.

La présidente du Fonds Ange-Gardien Harricana, Lise McGuire, indique que les responsables ont dû revoir certaines de leurs façons de faire afin de poursuivre leur mission durant la période où les écoles étaient fermées.

Ça a été surtout au niveau de l’alimentation. Le Centre de services scolaire Harricana a eu de très bonnes idées. Normalement, on vient en aide aux élèves et les familles ne nous voient pas, les élèves non plus. On a des anges gardiens dans chaque établissement scolaire, que ce soit des enseignants ou des travailleurs sociaux, mais ce sont des gens près des élèves , affirme Mme McGuire.

« On acquiesce à toute demande à l’intérieur de 24 heures et c’est basé sur la confiance. La commission scolaire avait identifié des élèves plus à risque et il y avait un service d’alimentation qui se rendait aux maisons. C’était vraiment exceptionnel, mais une situation exceptionnelle demande une implication différente. » — Une citation de Lise McGuire

Concert bénéfice annulé

Pour la deuxième année consécutive, le concert annuel du Fonds Ange-Gardien Harricana a dû être annulé en raison de la COVID-19.

Lise McGuire soutient que l’organisme demeure en bonne santé financière malgré l’annulation de l’événement qui génère chaque année des profits moyens de 14 000 $.