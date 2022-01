COVID-19 : 4 morts et hausse des hospitalisations en Nouvelle-Écosse

La province déplore également la mort de quatre Néo-Écossais. Dans le secteur du centre, un homme dans la quarantaine, un septuagénaire et une personne âgée de plus de 90 ans ont succombé à la maladie. Un octogénaire est mort dans le secteur de l’est.

Le premier ministre Tim Houston a offert ses condoléances aux familles dans le deuil. « Il faut faire preuve de vigilance et minimiser les activités non essentielles pour ralentir la propagation de la COVID-19 dans notre province. Nous avons tous un rôle à jouer. »

La province précise que l’âge moyen des personnes hospitalisées est de 65 ans et que la durée moyenne du séjour à l’hôpital est de six jours.

Il est important de préciser que deux autres groupes de personnes sont à l’hôpital en raison de la COVID-19.

112 personnes ont contracté le virus après avoir été admises à l’hôpital;

64 personnes ont reçu un résultat positif à un test de dépistage lorsqu’elles sont arrivées à l’hôpital pour une autre raison.

495 nouveaux cas

La province signale la découverte de 495 nouveaux cas de COVID-19 confirmés en laboratoire.

La Nouvelle-Écosse estime qu’il y a 5736 cas actifs dans la province lundi.

Plus de 90 % des Néo-Écossais ont reçu une première dose du vaccin et plus de 83 % ont reçu une deuxième dose.

Environ 35 % des gens âgés de 18 ans et plus ont reçu une dose de rappel.