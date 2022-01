Légère augmentation des hospitalisations à Terre-Neuve-et-Labrador

Terre-Neuve-et-Labrador signale que trois personnes supplémentaires sont hospitalisées lundi en raison de la COVID-19, pour un total de 15 personnes. Malgré cette légère hausse, le ministre de la Santé, John Haggie, est soulagé de voir que la situation dans les hôpitaux est moins alarmante que prévu et que la province affiche « le plus faible taux d’hospitalisation au Canada ».

Le ministre de la Santé est d’avis que le haut taux de vaccination dans la province fait toute la différence. Cette situation résulte du fait que vous avez fait de nombreux efforts pour obtenir les doses du vaccin , lance le ministre John Haggie en point de presse lundi.

John Haggie précise que plusieurs personnes qui ont contracté le virus ont des symptômes légers et modérés et qu’ils peuvent se soigner à la maison. Il ajoute que seulement quelques personnes hospitalisées sont complètement vaccinées, mais ne voulait pas donner plus de détails pour des raisons de confidentialité.

Parmi les 15 personnes hospitalisées, trois sont dans une unité de soins intensifs.

La santé publique signale lundi 239 nouveaux cas de COVID-19 et précise qu’il y a au moins 5325 cas actifs du virus dans la province.

Le niveau d’alerte 4 reste en vigueur

Depuis le 4 janvier, Terre-Neuve-et-Labrador est au niveau d’alerte 4 et le restera jusqu’au 24 janvier, au minimum. La situation sera réévaluée à cette date.

Au niveau d’alerte 4 : les rassemblements privés, par exemple à la maison, sont limités à une bulle stable de 10 personnes;

les rassemblements lors de funérailles, d’enterrements et de mariages sont limités à 50 personnes et les invités ne peuvent pas danser;

les veillées funèbres sont interdites;

les gyms, les studios de yoga, les terrains de tennis et de squash, les arénas et les studios de danse ne peuvent accueillir que 50 personnes ou 50 % de leur capacité d'accueil;

les activités récréatives et sportives sont suspendues;

les garderies demeurent ouvertes, tout comme les salons, les spas et les établissements de services personnels.

Le ministre John Haggie précise que 826 travailleurs de la santé sont en isolement dans la province et que plusieurs établissements de soins de longue durée doivent composer avec des éclosions de COVID-19.

Par exemple, dans la Régie de santé de l’Est, 80 établissements de soins pour aînés ont recensé des cas positifs du virus chez leurs résidents ou leurs employés.

Le ministre Haggie ajoute que la province a reçu 305 000 trousses de dépistage rapide lundi et que la majorité d’entre elles ont déjà été distribuées aux endroits jugés prioritaires, tels que les écoles, les garderies, les points d’entrée et les foyers de soins.

La province devrait tenir un point de presse mercredi sur la rentrée scolaire, prévue pour le 24 janvier.