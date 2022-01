Avertissements de pluie verglaçante, neige et vents forts en Alberta

La majeure partie de l’Alberta est soumise à des alertes météorologiques lundi en raison d'une tempête hivernale qui apporte vent fort, neige et verglas.

Environnement Canada a diffusé des avertissements ou des alertes météorologiques spéciales partout dans la province, sauf pour les régions de Fort McMurray, High Level, Fort Chipewyan, Bonnyville, Saint-Paul, Cold Lake et Lac la biche.

Environnement et Changement climatique Canada a publié des avertissements et des alertes météorologiques (en rouge) dans la majeure partie de la province lundi. Les régions grises sont touchées par un bulletin météorologique spécial. Photo : Environnement et Changement climatique Canada

Une tempête hivernale apportera de la neige, de la pluie verglaçante, des vents forts, de la poudrerie et une baisse rapide des températures sur le centre de l'Alberta aujourd'hui , fait savoir l'agence météorologique.

Les pluies verglaçantes de cette région se transformeront en neige au courant de la journée. On prévoit une accumulation totale de 10 à 15 cm d'ici à ce que la neige cesse peu à peu mardi matin , selon un communiqué.

Les habitants dans le sud de la province peuvent s’attendre à des vents forts, de la neige, de la poudrerie et une chute rapide des températures [...] dans la nuit de lundi à mardi.

Prudence sur les routes

Les automobilistes sont également appelés à la prudence sur les routes à travers l’Alberta. Une chute de température risque de baisser de 10 à 15 degrés Celsius dans l’après-midi. Les surfaces mouillées par les précipitations pourraient redevenir glacées, ce qui occasionnera de nouveau des conditions glissantes.

Cette baisse de température sera alimentée par des vents forts du nord-ouest. Des rafales de 80 km/h réduiront la visibilité sur les routes en après-midi et en soirée. La visibilité pourrait soudainement devenir nulle sous la neige et dans la poudrerie , signale Environnement Canada.

L’avis de trafic publié par 511 Alberta demande aux automobilistes de ne pas emprunter les routes du comté de Parkland, sauf si cela est essentiel, en raison des conditions routières. Les véhicules des services d’urgences et d’entretien des routes assistent à de nombreux incidents à travers le Comté , peut-on lire sur le site Internet de l'organisme.

Toute circulation est également déconseillée sur les autoroutes 16, 16 A, 43, 44, 770 et 779.

Le Service de police d’Edmonton a constaté 37 collisions entre 6 h et 9 h du matin lundi. De ce bilan, quatre ont fait des blessés.

La pluie verglaçante de ce matin a rendu les routes de la ville extrêmement glissantes , a averti une porte-parole de la police.

Vers 10 h 40, la police a aussi avisé les automobilistes d’éviter l’Avenue 23 entre la 119e Rue et la route Magrath. Environ 40 véhicules y étaient coincés dans les deux voies en direction est et ouest de la colline. Du sable a été épandu sur la chaussée vers 11 h 30 et les deux voies devraient bientôt rouvrir à la circulation.

La compagnie d'électricité Epcor a annoncé des coupures de courant dans la zone sud-ouest d’Edmonton et plus à l’Est pour le quartier de Meyonohk. Les usagers touchés par cette panne devraient retrouver leur courant vers 13 h, prévoit Epcor.