Une mère des T.N.-O. déplacée dans un logement plus confortable pour s’isoler

Selon la soeur de la femme, cette dernière se trouve désormais dans une des cabanes en bois rond du Old Town Log Cabins à Yellowknife. Vendredi, le gouvernement avait confirmé qu’il s’agissait d’un lieu utilisé pour les isolements, au même titre que le motel Northern Lites, les appartements Aspen et une unité de logements publics.

La mère avait demandé à rester anonyme, ce que Canadian Broadcasting Corporation CBC avait accepté pour protéger le secret médical.

Toujours selon la soeur, la femme et son nouveau-né ont maintenant une cuisine avec un four qui fonctionne, un frigidaire, un micro-ondes, une table, la télévision par satellite, et plus important encore : ils ont la cabane rien que pour eux. Précédemment, ils occupaient un logement de trois chambres partagé, et risquaient de devoir s’isoler avec des inconnus.

Elle est beaucoup plus heureuse là-bas , affirme la sœur.

La mère avait raconté à Canadian Broadcasting Corporation CBC avoir reçu, ainsi que son bébé, un diagnostic positif à la COVID-19 le 6 janvier et qu’ils avaient dû être transportés à l'hôpital de Yellowknife. Une fois ressortis, ils avaient reçu pour instruction de s’isoler dans la capitale.

En arrivant dans l’un des logements mis à disposition par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, la femme avait découvert des cendres de cigarettes dans une assiette et des draps sales sur le lit. Il n’y avait pas de rideaux de douche ou de papier toilette, ni d'Internet ou de téléphone.

Pas d’accès aux hôtels utilisés pour les isolements

Alors qu’elle avait demandé à rester dans l’un des deux hôtels réservés depuis le début de la pandémie, pour les isolements, le Château Nova ou l'hôtel Explorer, on lui avait fait savoir que ces établissements n'accueillent plus les personnes porteuses de la COVID-19.

L’information avait été confirmée vendredi par Conrad Baetz, le directeur des politiques et des services généraux du Secrétariat de coordination pour la COVID-19, qui a précisé que les hôtels étaient réservés pour les voyageurs entrant au territoire et qui n’avaient pas reçu de diagnostic positif.

Dennis Marchiori, le directeur des opérations de conformité et d'application de la loi au ministère de la Santé et des Services sociaux affirme qu'il incombe aux résidents en visite à Yellowknife de prévoir la possibilité de devoir s'isoler.

Il ajoute aussi comprendre que les voyages pour raisons médicales sont une exception : Nous avons toujours besoin que les gens viennent à leurs rendez-vous.

Selon M. Baetz, le Secrétariat de coordination pour la COVID-19 tente d'apporter des améliorations et apprend au fur et à mesure.

Certaines des mises en place ont eu lieu assez rapidement, il s'agit d'acquérir les bases et de les améliorer à partir de là.

Avec les informations de Luke Carroll