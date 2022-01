Awesome Games Done Quick se clôture avec un nouveau record de dons

Les adeptes de courses rapides de jeux vidéo (speedruns) ont eu droit à tout un spectacle lors du marathon Awesome Games Done Quick (AGDQ) 2022, qui s'est terminé dimanche dernier. Des records de temps ont été battus, mais aussi de dons : plus de 3,4 millions de dollars américains (4,3 millions de dollars canadiens) ont été amassés pour la fondation Prevent Cancer.

Du 9 au 16 janvier, des joueurs et joueuses de partout dans le monde ont montré leurs habiletés lors de 148 courses rapides de jeux vidéo, des classiques aux titres fraîchement sortis, afin d’amasser des fonds pour une œuvre caritative.

Pour arriver à leurs fins, les personnes participantes profitent habituellement de bogues de développement, d’attaques secrètes et de combinaisons sur la manette afin de gagner de la vitesse.

Parmi les courses les plus notoires, on compte celle de Mitchriz qui, les yeux bandés, est parvenu à terminer en un peu plus de deux heures le jeu Sekiro: Shadows Die Twice. Il ne s’agissait toutefois pas d’un record, contrairement à InsertLogic, qui a impressionné en battant le jeu Kena: Bridge of Spirits en 28 minutes et 35 secondes.

Le joueur Jaxler a quant à lui réussi la prouesse de finir Pumpkin Jack en 44 minutes et 18 secondes, fracassant également un record. Shadowthepast, lui, a établi un nouveau temps à battre pour Webbed, terminé en 17 minutes et 21 secondes.

Le joueur Olenomame a quant à lui créé la surprise en terminant le jeu Stardew Valley en 17 minutes.

«Stardew Valley» est un jeu de rôle (RPG) dans lequel le joueur ou la joueuse doit gérer une ferme. Photo : Chucklefish Studio

Une mention spéciale au Québécois Alex V0oid Rochette, qui a frôlé la première place d’une seconde dans une course rapide serrée du jeu de 1995 Donkey Kong Country 2, à l’ouverture du marathon, le 9 janvier dernier.

Des records de dons

Ce sont précisément 3 416 729 dollars américains (4 277 232 dollars canadiens) qui seront versés à la fondation américaine Prevent Cancer, selon ce qu’a annoncé sur Twitter le compte officiel du marathon, @GamesDoneQuick.

Il s’agit d’un record pour l'événement, qui a récolté 3,1 millions de dollars américains (3,9 millions de dollars canadiens) à l’été 2021. Quelque 28 000 personnes sont à l’origine de 49 000 dons, selon le système d’analyse de GDQ.

Les marathons de course rapide Games Done Quick ont fait leurs débuts, modestes, en 2010. L’événement a rapidement gagné en importance et s’est affilié à de multiples causes dans la dernière décennie.

Depuis sa création, l’organisation a amassé plus de 37 millions de dollars américains (46,3 millions de dollars canadiens) en dons, qui ont pu être versés à des organismes internationaux, dont Médecins sans frontières et le Fonds Malala, ainsi que pour la recherche sur le cancer et la recherche sur l’autisme.

Les adeptes de courses rapides peuvent regarder les prouesses des joueurs et joueuses sur la chaîne Twitch de l’organisation  (Nouvelle fenêtre) .

GDQ leur donne aussi rendez-vous du 27 février au 5 mars prochain pour le marathon hivernal féminin Frost Fatales de GDQ. Les détails ne sont pas encore connus pour l’événement estival annuel Summer Games Done Quick (SGDQ).