Les Aigles Bleues recrutent au soccer

Il s'agit de Myakim Nimat de Moncton, Aleksis Roy de Bathurst, Jessie Landry de Dieppe et Adèle Roy de Shediac.

Après une saison d’automne difficile, l'entraîneur Mehyar Zekaroui a des critères précis quand vient le temps d'inviter les nouveaux talents.

Notre priorité est toujours de trouver les bonnes personnes pour les positions à combler. On tente également de trouver la joueuse qui aura à coeur les valeurs du programme, autant au niveau du jeu qu'au niveau académique , précise l'entraîneur des Aigles qui est à la barre de l’équipe depuis 2016.

Une affaire de famille

Pour une d’entre elles, Aleksis Roy, l’aventure en est une familiale alors que toute la maisonnée est déménagée à Moncton il y a près de trois ans pour qu’elle puisse participer au programme de l'Académie de haute performance du Nouveau-Brunswick.

J'ai l’opportunité de toucher le ballon chaque jour et de m’améliorer plus rapidement. C’est un environnement où tout le monde travaille et s’encourage dit-elle.

Elle est heureuse de son choix de faire partie d'un programme universitaire francophone. Juste de pratiquer ton sport préféré, que tu aimes, ce sera un privilège de le faire dans ma province. Ce sera spécial à Moncton, devant ma famille et mes amis.