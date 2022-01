Une panne électrique force l’annulation des traversées du F.-A.-Gauthier

Les traversées prévues lundi entre Matane et la Côte-Nord ont finalement été annulées 40 minutes avant un départ prévu ce midi.

Une panne électrique dans le navire est la cause de l’annulation de ce départ. La Société des traversiers du Québec (STQ) doit donner plus de détails plus tard.

Dans un premier temps, la traversée de lundi matin avait été reportée à midi, mais le problème n'a pas été réglé.

Le F-A Gauthier connaît plusieurs ennuis mécaniques depuis sa mise en fonction. Le navire est de retour en service depuis la fin novembre après une cale sèche rendue nécessaire à cause d'un problème de fuite d'huile.