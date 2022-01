Air France offrira des vols Paris-Québec

Une liaison directe Québec-Paris sera assurée par Air France à compter du mois de mai prochain, une nouvelle majeure pour l'Aéroport Jean-Lesage et les voyageurs québécois qui voient l'offre augmenter.

Trois vols par semaine auront lieu entre les aéroports Paris-Charles de Gaulle et Québec du 17 mai jusqu'à la fin octobre, les mardis, jeudis et samedis, en vertu d'une entente dévoilée lundi entre le transporteur et l'Aéroport Jean-Lesage (YQB).

Après Montréal, Toronto et Vancouver, Québec deviendra ainsi la quatrième ville canadienne à accueillir des avions d'Air France.

Airbus

Les vols directs entre les capitales de la France et du Québec seront effectués par des Airbus A330-200 qui contiennent 224 sièges et sont équipés des nouvelles cabines de voyage.

Accueillir Air France, un des plus grands transporteurs au monde, à YQB va fortement contribuer au développement socioéconomique de la grande région de Québec , explique Stéphane Poirier, président et chef de la direction de l'Aéroport Jean-Lesage.

Retombées économiques

Les retombées économiques seraient estimées à une quinzaine de millions de dollars annuellement.

Cette nouvelle liaison reflète l'immense potentiel de notre Capitale-Nationale et du Québec tout entier en vue de la relance des activités touristiques à l'échelle internationale , enchaine Caroline Proulx, ministre du Tourisme du Québec.

Plus de détails à venir